¿Qué partidos le quedan por jugar al Barcelona en Champions? Calendario, fechas y rivales

El FC Barcelona se prepara para afrontar la recta final de la fase liga de la Champions League. El partido de esta noche ante el Chelsea dará paso a unas tres últimas jornadas trepidantes en las que el conjunto azulgrana apurará sus opciones en busca del billete directo hacia los octavos de final de la máxima competición europea

A la espera de acontecimientos en Stamford Bridge, el conjunto azulgrana acumula 7 puntos de los 12 disputados. Este registro les sitúa en la 15ª posición de la clasificación, que da acceso al play-off, quedando a apenas 2 puntos del top-8 y a 3 de la zona de eliminación directa.

La situación no es precisamente favorable, pero el Barça todavía tiene tiempo para revertirla. Estas, sin embargo, pasan por hacer los deberes en los próximos compromisos, en los que los de Hansi Flick parten como grandes favoritos sobre el papel.

El próximo rival del Barça en la Champions League será el Eintracht de Frankfurt, que se desplazará hasta la Ciudad Condal en el que será el reestreno europeo del Spotify Camp Nou. Por si la necesidad de revertir la mala dinámica no fuese aliciente suficiente, los azulgranas saldrán decicidos a cobrarse la venganza por los incidentes de la famosa eliminatoria de Europa League de la temporada 2021/22.

Cerca de mes y medio después del duelo contra los germanos llegarán las curvas, pues en un lapso de apenas 1 semana se disputarán las dos últimas jornadas de la fase liga. En este tramo final, el Barça visitará el feudo del Slavia Praga y recibirá al Copenhague. Estos tres últimos rivales tienen en común que actualmente ocupan los puestos de eliminación directa.

¿Cuáles son los próximos partidos del Barcelona en Champions?

Barcelona - Eintracht Frankfurt (local): martes 9 de diciembre a las 21:00 horas (CET)

Slavia Praga - Barcelona (visitante): miércoles 21 de enero a las 21:00 horas (CET)

Barcelona - Copenhague (local): miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (CET)

