Jugar a puerta cerrada: un precedente en 1925

En la ya centenaria historia de los derbis barceloneses uno de los más célebres y curiosos es el que se disputó en la primera vuelta del Campionat de Catalunya 1924-25. Se disputó a puerta cerrada, como el FC Barcelona - UD Las Palmas del 1 de octubre.

Fue célebre porque, por primera vez, la violencia desatada sobre el terreno de juego y en las gradas motivó su suspensión. Y curioso ya que se

jugó a caballo entre dos años. Comenzó el 23 de noviembre de 1924, con un Les Corts abarrotado de público y acabó el 15 de enero del año siguiente, a puerta cerrada.

El derbi de la calderilla’como se le bautizó en la prensa de la época llegaba en la sexta jornada del torneo y con un ambiente caldeado al máximo. El Espanyol era líder con 9 puntos y el Barça, segundo con 6, tras haber perdido ante el colista Sabadell el miércoles anterior un partido que había sido aplazado porla lluvia.

El conjunto local, dirigido por el húngaro Jesza Poszony, presentó a Plattkó; Walter, Planas (c), Bosch, Sancho, Carulla; Piera, Martí, Samitier, Alcántara y Sagi. Y el blanquiazul, con el exblaugrana Paco Bru en el banquillo, a Zamora (c); Saprissa, Canals; Trabal, Pelaó, Caicedo; Olariaga, Sanahuja, Zabala, Mauri y Coll. El trencilla era el vizcaino Pelayo Serrano.

La Federació había optado por traer un árbitro de fuera dado el alto riesgo del lance. Los primeros compases del partidos se desarrollaron con deportividad y un excelente juego por parte de ambos equipos, con un Zamora excepcional, que lo paraba todo. El primer incidente llegó tras una

dura carga de Saprissa sobre Alcántara que quedó conmocionado e inmóvil. El filipino fue retirado al vestuario y se le diagnosticó una luxación del maxilar.

GESTO DE ZAMORA hacia SU AMIGO

A partir de ahí el partido se convirtió en una auténtica batalla campal... que se trasladó a las gradas, con agresiones entre seguidores de los dos clubs. El punto álgido llegó cuando Caicedo derribó a Samitier. El medio vasco también cayó y Pep, al levantarse, le dio una patada. Serrano expulsó inmediatamente al crack y ardió Troya.

Los jugadores blaugrana rodearon al colegiado y, curiosamente, hasta Zamora le pidió que no expulsara a su íntimo amigo y rival deportivo. Pero el vasco se mantuvo inflexible. El partido se reanudó y siguieron los golpes entre los jugadores y entre los aficionados.

Al filo del descanso, Pelayo Serrano señaló un córner contre al Espanyol y, al acercase al área, empezó a caer sobre él una lluvia de monedas y hasta alguna piedra.

Se dirigió hacia tribuna amenazando con suspender el partido y, cuando segundos después, tras señalar el final del primer tiempo, se encaminaba al vestuario, volvió a ser acribillado. Y decidió hacer efectivo la suspensión. Nadie consiguió hacerle cambiar de opinión.

En los días siguientes, los periódicos se llenaron de comunicados de uno y otro club, que se culpaban de los hechos. La Federació Catalana, que presidía el carismático Ricard Cabot, decidió, tras no pocas deliberaciones, repetir el encuentro.

Resolución que no agradó a las autoridades militares -eran los tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera- que auguraban nuevos incidentes. Fueron pasando las semanas y al final se consensuó que se jugara a puerta cerrada. Algo inédito hasta entonces.

El nuevo choque se fijó para el 15 de enero. Ese día el Barça tenía un nuevo entrenador ya que, tras una sorprendente derrota por 0-1 ante el Terrassa, en la séptima jornada del torneo catalán, la junta encabezada por Joan Gamper había decidido prescindir de Poszony y contratar al inglés Ralph Kirby, que había dirigido con mucho acierto al Europa.

Curiosamente, se permitió jugar al expulsado Samitier. No jugó, en cambio, Alcántara que, semanas atrás, había enviado una carta a la directiva manifestando su deseo de abandonar el club por no sentirse valorado, a la que contestó contundentemente el club. No volvería a vestirse de corto hasta mayo.

En aquel frío día de enero, en un escenario fantasmagórico con unas gradas vacías en las que sólo se podían ver directivos, representantes federativos y periodistas, el Barça formó con Plattkó; Walter, Planas (c); Bosch, Torralba, Carulla; Vinyals, Piera, Samitier, Arnau y Sagi. Y el Espanyol, con Zamora (c); Mas, Canals; Trabal, Pelaó, Caicedo; Olariaga, Llauger, Zabala, Mauri y Coll. El árbitro fue Josep Llovera, que llevaría a cabo una impecable actuación.

DECI DIÓ UN GOL DE ZABALA

En la primera mitad dominó territorialmente el Barça pero de modo infructuoso. Y, a un minuto del descanso, Zabala fue derribado por Planas al borde del área. Él mismo se encargó de lanzar el correspondiente golpe franco y batió magistralmente a Plattkó. En la segunda parte lo intentó todo el conjunto blaugrana pero no inquietó demasiado a Zamora. Sólo se registró un remate de Planas que desvió el Divino.

El Espanyol, muy defensivo, tuvo una clarísima ocasión, en un contragolpe de Zabala. Pero falló en la resolución. Tras este resultado, el Campionat de Catalunya parecía tener claro color blanquiazul.

Pero en la segunda vuelta, los de Bru fallaron más de la cuenta y el Barça ganó todos los partidos sumando, al final, 20 puntos. Dos más que su rival ciudadano.