El partido casi perfecto de Jofre en su debut como titular en Guadalajara

Después de enlazar unos cuantos ratitos con el primer equipo (debutó en Mallorca en agosto en un día inolvidable para él), Jofre Torrents vivió su estreno como titular en el Barça. Otro día que quedará grabado para el defensa de La Selva del Camp. Hansi Flick decidió que fuera el único futbolista del filial en salir de inicio y lo cierto es que se topó Jofre (y el Barça en general, claro) con un contexto complicado en el Pedro Escartín de Guadalajara.

El cuadro azulgrana sufrió y se las vio y deseó para intentar penetrar en la muralla castellanomanchega. Buena prueba de ello fue que el primer gol no llegó hasta el minuto 76. El Guadalajara opuso mucha resistencia y hasta se atrevió en varias ocasiones a causarle problemas al vigente campeón de Copa. En el costado zurdo, Jofre tuvo mucho trabajo, pero solventó la oportunidad sin cometer un solo error y siendo más que solvente en salida de balón.

CIFRAS REDONDAS

Buena prueba de esa efectividad fue su porcentaje de acierto en el paso. 58/58, un 100%. En campo rival, 41/41 y un 2/2 en pases largos. Precisión suiza la del tarraconense, que fue sustituido por Alejandro Balde cuando se traspasó la hora de partido. A todo eso hay que añadir un 5/7 en duelos, un 3/3 en regates y ocho recuperaciones de balón.

Flick decidió aportar más frescura en el costado izquierdo con Alejandro Balde. De hecho, tuvo que tirar en el segundo tiempo de artillería pesada con Lamine Yamal o Cubarsí. "Me he sentido cómodo y he salido bien. Sabemos que estos partidos cuestan, que los equipos salen a darlo todo, pero hemos trabajado hasta el final, somos el Barça y nos dejamos todo también", dijo Jofre.

"Jugar en el club es un sueño, al principio estuve un poco nervioso, pero estuve bien con la ayuda de Flick y mis compañeros, así que bien", añadió el tarraconense.