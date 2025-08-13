"¿Partido en Miami? Es una falta de respeto a los aficionados"

El Real Madrid fue el primero en saltar públicamente tras el visto bueno federativo a la disputa del partido de liga entre Villarreal y Barça en Miami el próximo 20 de diciembre. La nota oficial del club blanco fue contundente y advertía de todo tipo de medidas para evitar que "se adulterara la competición".

Hoy ha sido el turno de uno de los jugadores más representativos del Athletic. Mientras el club guarda un respetuoso silencio sobre el partido en Miami, Unai Simón respondió de forma directa cuando fue cuestionado sobre qué le parecía que un partido de la Liga se trasladara más allá de las fronteras.

Unai Simón dejó a un lado las ambigüedades. "Es una falta de respeto a los aficionados. Es algo que me parecería mal en el Athletic y en cualquier otro club", señaló.

El meta del Athletic hizo una defensa a ultranza de los aficionados que acompañan a cada equipo y a los que se privaría de ver en directo en una jornada de liga si finalmente se disputara el encuentro en el Hard Rock Stadium de Miami. "El fútbol no solo forma parte de los socios y aficionados sino que es la gente la que nos ha llevado hasta donde estamos. Si no fuese por ellos, el fútbol no existiría".

Pese a que el presidente Juan Roig adelantó que el Villarreal asumiría el coste del desplazamiento a Miami de los aficionados que lo desearan, Unai Simón incidió en que "si le tocase al Athletic ir a Miami, no lo veo. Aunque al final el club pague el viaje y la entrada, hay muchos aficionados que no pueden hacer ese viaje. Para ellos es una jornada perdida, una jornada que se quedan sin ver en directo a sus jugadores".

Caso Nico Williams

Unai Simón también valoró la situación de NIco Williams tras un verano de lo más agitado con sus negociaciones fallidas con el Barça y su renovación final en el Athletic. "En el Athletic también puedes ser un top mundial. Más allá de quedarse después de renovar, cuando priorizas al Athletic frente a otros clubes top quiere decir que se habla muy bien del proyecto deportivo que tenemos en el club y de la repercusión que tiene".