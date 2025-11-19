El partido que Joan Garcia no jugará

Joan Garcia, gran fichaje de la temporada 25-26, volverá de lesión muy probablemente ante el Athletic Club este sábado, jugando su primer partido en el Spotify Camp Nou. No obstante, pese a haber disputado ya siete encuentros como guardameta culer, no ha participado en ningún encuentro en el Estadi Olímpic Lluis Companys como jugador del Barça, y ya nunca lo hará, salvo sorpresa mayúscula.

Pese a ello, el meta si conoce la sensación de defender las porterías de Montjuïc, pues fue el portero titular del Espanyol en el derbi de la pasada campaña.

Joan Garcia en el derbi de la temporada pasada / Marc Gómez / MARCA. Francesc Adelantado

Un inicio como culer en el Johan Cruyff y sin goles encajados

Hasta el momento, el de Sallent suma cinco encuentros fuera de casa y solo dos como local, tres si contamos el Trofeu Joan Gamper, pero estos choques se disputaron en el mismo escenario, el Estadi Johan Cruyff. En el Gamper ante el Como, el ex perico se dio a conocer a su nueva afición manteniendo la portería a cero, de hecho, en tres partidos jugados en Barcelona no ha recibido ningún gol.

A nivel oficial, Valencia y Getafe fueron los encargados de visitar el estadio destinado al femenino y filial, pues ni el Spotify Camp Nou ni el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuic estaban a disposición en este inicio de curso. Ambos partidos se resolvieron por goleada, 6-0 ante los valencianos y 3-0 ante el conjunto de Javier Bordalás, dejando la participación como local de Joan con nueve goles a favor y ninguno recibido, 14 y 0 si tenemos en cuenta el Gamper.

En general, el portero suma cinco goles encajados en siete choques, con tres porterías a cero, mientras que ha ganado seis encuentros y solo ha empatado uno, en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Muy distintos son los números sin él, ya que en nueve partidos el FC Barcelona ha perdido tres y empatado uno, recibiendo 17 goles y sin terminar ni un solo enfrentamiento sin encajar.

Joan Garcia en el partido ante el Oviedo / Dani Barbeito

Visita a Montjuïc en el derbi de Barcelona

Cuando el ganador del 'Oro Olímpico' si conoció Montjuïc fue la pasada campaña, pues el 3 de noviembre de 2024 se disputaba el derbi de Barcelona correspondiente a la jornada 12, en aquella ocasión Joan Garcia defendía los colores del rival de la ciudad, y cayó derrotado por 3-1 con goles de dos compañeros suyos en la actualidad, Dani Olmo por partida doble y Raphinha. Por parte de los pericos, Javi Puado recortó distancia en la única vez que el actual cancerbero del FC Barcelona ha pisado el césped del Estadi Olímpic Lluis Companys.