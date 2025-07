El partido entre el Barça y el FC Seúl, gratis en todo el mundo excepto en Corea del Sur

El FC Barcelona ha reaccionado a los muchos problemas que hubo el pasado domingo para ver el estreno del Barça de Hansi Flick en esta pretemporada ante el Vissel Kobe. El encuentro podían seguirlo gratis los socios del club a través de la plataforma Culers Premium, pero la plataforma se cayó y fue imposible conectarse. Los no socios podían verlo suscribiéndose a dicha plataforma con un coste de 39,99 euros al año y otras ventajas. Socios y no socios podían verlo también a través del canal de YouTube del club previo pago de diez euros por los tres partidos de la gira. En el descanso del choque se decidió abrir el canal de YouTube para todo el mundo ante la avalancha de quejas.

Tras este problema, el Barça ha informado a través de un comunicado que los dos partidos que restan de la gira asiática, ante el FC Seúl (31 de julio) y el Daegu FC (4 de agosto), podrán verse gratis en todo el mundo como pudo seguirse la segunda mitad del encuentro ante el Vissel Kobe, es decir a través de su canal de YouTube. Solo no será gratis en Corea del Sur para respetar los derechos de televisión de alguna cadena coreana que ha comprado los partidos.

El comunicado asegura que la decisión se toma para no asumir ningún riesgo más tras lo ocurrido el domingo. "Pese a que el club contrató unos servicios externos para ofrecer los tres partidos de la gira asiática y que disponía de todas las garantías para que los aficionados recibieran un servicio eficiente, esto no fue posible por causas ajenas al club. Ante esta situación, el Barça no quiere asumir en adelante ningún riesgo más para nuestros aficionados y, por este motivo, ofrecerá los dos partidos restantes en abierto y sin ningún pago para los usuarios", dice.

El comunicado sigue pidiendo disculpas y asegurando que el club se pondrá en contacto con todos los afectados: "El club pide disculpas a todos los socios y aficionados del mundo por un servicio que no ha sido ofrecido con los estándares que exige la entidad y quiere garantizar que estos problemas no se vuelvan a repetir. Además, el FC Barcelona procederá en breve a compensar oportunamente a los aficionados afectados que no pudieron ver el partido", acaba.