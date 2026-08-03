Partido de entrenamiento con Araujo, Raphinha y Fermín para cerrar el 'stage' en Inglaterra

Último día de trabajo del FC Barcelona en el 'stage' de pretemporada en Inglaterra. El equipo de Hansi Flick, que tuvo que cambiar de planes por la suspensión del encuentro contra el Preston North End porque el conjunto británico no tenía futbolistas suficientes del primer equipo, disputó un partido de entrenamiento entre futbolistas azulgranas en el que Ronald Araujo, Raphinha y Fermín López fueron las novedades. El partido se jugó en el campo 6 de St. George's Park, que lleva el nombre del mítico Sir Bobby Charlton.

El compromiso, que arrancó un poco antes de las 12 horas (CEST), constó de tres partes de 20 minutos. El primer equipo estuvo formado por Szczesny, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents, Marc Bernal, Casadó, Orian Goren, Adeyemi, Ebrima Tunkara y Álex González. El segundo, por Íker Rodríguez, Héctor Fort, Araujo, Cortés, Pesquer, Guille Fernández, Brian Fariñas, Fermín, Bardghji, Toni Fernández y Raphinha.

Fermín es felicitado por Guille Fernández tras marcar / Dani Barbeito

Buenas noticias para Hansi Flick que Araujo, Raphinha y Fermín hayan podido jugar con normalidad y avanzar en sus respectivas puestas a punto. Se espera que los dos primeros puedan estar ya en el triangular de Udine del próximo sábado 8 de agosto. Fermín explicó hace unos días que tenía en mente tener minutos en el Gamper contra el Al Ahly del 19 de agosto. Es cierto que, con las buenas sensaciones que tiene el de El Campillo, podría volver a tener, pues los de Flick jugarán el 15 de agosto en Marruecos contra el Ittihad de Tánger.

Quien todavía no tuvo minutos fue Alejandro Balde. El lateral empezó la pretemporada con molestias en la espalda de las que está muy recuperado, pero que todavía no le permiten jugar. Durante esta última sesión en territorio inglés, realizó trabajo personalizado. Tampoco jugó el partido Hamza Abdelkarim.

Raphinha, en una acción del partido / Dani Barbeito

El resultado final del partido, que fue dirigido por un árbitro inglés y sus correspondientes asistentes, fue de empate a uno con goles de Xavi Espart y Fermín. Deco, Bojan Krkic y Alejandro Echevarría siguieron la sesión atentamente. También lo hizo un Frenkie de Jong que, después de hacer tratamiento individual como parte del proceso de recuperación de su lesión de rodilla, salió al campo para seguir el partido de entrenamiento entre sus compañeros.

El plan del Barça es regresar este mismo lunes de tierras inglesas. Después de una semana de 'stage' de pretemporada, los futbolistas culés podrán disfrutar de algo de descanso antes de continuar preparando el curso 2026/27. Si todo va según lo previsto, la expedición aterrizará en Barcelona pasadas las 20.00 horas (CEST)