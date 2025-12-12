El partido del cambio de Eric Garcia

Eric Garcia firmó ayer en el despacho de Joan Laporta su nuevo contrato que alarga el que tenía hasta el próximo 30 de junio hasta ese mismo día pero del año 2031. Si lo cumple, vestirá de azulgrana, como mínimo, hasta los 30 años, haciendo realidad el sueño que tenía desde pequeño cuando veía al Barça junto a su abuelo, Joan Martret, que fue presidente de la Penya Barcelonista de Martorell y que falleció en 2021 justo antes de un partido del Barça ante el Athletic que el defensa decidió jugar.

El recuerdo de su abuelo es uno de los motivos que impulsan a Eric ahora a triunfar en el Barça, el club de sus amores, pero hubo un tiempo, no hace mucho, en el que dudó si lo mejor era buscar nuevos retos lejos del Spotify Camp Nou. El defensa ya los había buscado con 16 años. Acabó su etapa como cadete en el club azulgrana y decidió marcharse al Manchester City porque en el Barça no le presentaron un proyecto atractivo a nivel individual, algo que sí hicieron allí. Eran tiempos en los que se fichaban a jugadores extranjeros para la posición de central en el filial azulgrana, mientras Pep Guardiola era el entrenador del primer equipo del City. Y eso siempre es un empujón para los jóvenes.

Estuvo cuatro temporadas en Manchester. Debutó en el primer equipo en diciembre de 2018 contra el Leicester en partido de semifinales de la Carabao Cup. Llegó a disputar 35 partidos a las órdenes de Guardiola, al que dio un tremendo disgusto cuando decidió no renovar su contrato. Tenía una razón de peso. El Barça lo quería de vuelta. Pudo volver en enero de 2021, pero el club estaba inmerso en un proceso electoral y el entonces candidato Joan Laporta no dio permiso para que el club pagase lo que el City pedía por él. Prefirió, teniendo en cuenta que la economía del club pasaba por una situación crítica, que volviese en verano con la carta de libertad.

El Benfica

Ya de vuelta, disputó 36 partidos en su primera temporada con Ronald Koeman y Xavi Hernández. En la segunda, jugó 32 y más de mil minutos menos. Quería jugar más. Así que en el verano de 2023, horas antes del cierre del mercado, se fue cedido al Girona. Había hablado con Míchel y sabía que la apuesta era buena y, de paso, hacía un favor al Barça, pues su salida ayudaba a inscribir a Joao Cancelo y Joao Félix. Con Míchel creció mucho en una temporada histórica para el Girona, logrando la clasificación para la Champions.

Regresó a casa y se encontró un nuevo entrenador, Hansi Flick, que lo mantuvo en una plantilla con muchas bajas por lesión. Pero llegó el invierno y Eric no había jugado lo que quería. Con Míchel esperando su vuelta, todo cambió el 21 de enero de este 2025. El Barça jugaba en Lisboa contra el Benfica partido de Champions. Eric salió a falta de un cuarto de hora por Koundé y marcó en el 88 el tanto de la igualada. Raphinha hizo el de la victoria en el descuento. “Entras el día del Benfica, metes el gol, el equipo remonta. Hay estos partidos que no sabes por qué, pero te cambian un poco la situación y a partir de ahí creo que supe aprovechar mis oportunidades y ganarme la confianza del míster. El partido del cambio fue el día del Benfica, porque estaba ahí el mercado abierto aún. Ese partido creo que cambió todo un poco”, reconocía el de Martorell en una entrevista con SPORT hace dos meses.

Y así fue, Flick no quería que se marchase y le dijo que tendría minutos. 45 partidos jugados, muchos de ellos desde enero, la temporada pasada y pleno, hasta el momento, en la actual.

Casi medio año sin jugar por el Barça

Eric Garcia es más del Barça que el palo de la bandera. Así que cuando el club azulgrana contactó con él en 2020 para decirle que querían que volviese para jugar en el primer equipo, no lo dudó. Iba a cumplir su sueño y también regresaba a casa con su familia. Decidió dejar Manchester, ciudad en la que vivió primero, durante tres años, en la residencia del club ‘citizen’ y después un año con Adrià Bernabé, y regresar con los suyos.

El City le había ofrecido la renovación del contrato que tenía hasta 2021, pero Eric se presentó a hablar con Pep Guardiola para decirle que estaba muy agradecido por todo lo que le había enseñado y por su confianza, pero que no iba a renovar porque volvía a casa. Guardiola lo entendió, pero le dejó claro que no iba a jugar lo que quedaba de temporada porque prefería apostar por los centrales que iban a seguir. Eric también lo entendió. Disputó solo cinco partidos entre enero de 2021 y final de temporada antes de volver gratis a casa.