El partidazo del MVP Raphinha, digno de un Balón de Oro

Le tenía ganas, muchas, Raphinha al Real Madrid tras haberse perdido el último clásico por lesión y cuando el Barça todavía estaba descifrando el sistema defensivo de los de Xabi Alonso, emergió la figura del brasileño para abrir la cuenta. Y no se quedó ahí. Cuando el partico empezaba a encaminarse a los penaltis, firmó el 3-2 para los azulgranas que dejó contra las cuerdas a su máximo rival. También valen con suerte. Fantástica actuación, le pese a quien le pese, digna de un Balón de Oro.

Siete dianas al Real Madrid en 12 partidos. De nuevo, en la final de la Supercopa de España y en la misma ciudad saudí, Jeddah, donde hace un año marcó dos goles y repartió una asistencia. Tercer doblete consecutivo del brasileño en la competición.

Del error al gol

Acción, reacción. Y es que si algo tiene Raphinha es una capacidad de resilencia extraordinaria, y una grandísima confianza en sus capacidades. La que llevaron al de Porto Alegre de fallar una ocasión muy clara por precipitarse a enmendarlo de la mejor manera posible tan solo un minuto después. Así es Raphinha.

En el minuto 36, Dean Huijsen la armó en el centro del campo, recuperó un Fermín que comparte con Raphinha la capacidad de tener siempre los cinco sentidos puestos y balón del andaluz a su compañero a campo abierto. El de Porto Alegre avanzó, fijó a Tchouaméni que no se atrevió a entrarle y se soltó de la manga un zurdazo cruzado imposible para Courtois.

Con los dos marcados en la final de la Supercopa de España, ya es el undécimo gol de Raphinha esta campaña. Y todo ello, a pesar de las dificultades sufridas con la lesión en el bíceps femoral y dos recaídas que le dejaron tocado.

Collectibol

Le comió la moral a Valverde

El segundo de Raphinha estuvo acompañado por la fortuna, pero también por esa sensación de que siempre está ahí, en la boca del gol. Su disparo desde la frontal en el 73' cayéndose, desvió lo justo en Raúl Asencio para despistar a Courtois.

No solo se quedó Raphinha con el bagaje de los goles. También aportó muchísimo trabajo defensivo y volvió a ejercer de capitán cuando se encaró con Fede Valverde después de una dura entrada de Asencio a Pedri. El uruguayo empujó al brasileño y lo envió al suelo. Le costó una amarilla al madridista y la sustitución. Le comió la moral.

Celebración por todo lo alto

Raphinha se marchó entre una gran ovación en el minuto 83 para dar entrada a Marcus Rashford y vivir los instantes finales en el banquillo. Un partido, otro más, para recordar del brasileño.

Recogió el brasileño el merecidísimo MVP de la final y celebró el título a lo grande, enfundado en una bnadera de Brasil y con gafas de sol.

Once goles y cuatro asistencias. Quince acciones directas de gol cuando el año 2026 apenas acaba de empezar. Queda muchísimo por delante. Y Raphinha puede con todo. Y con todos.