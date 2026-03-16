"Partidazo", la actuación de Xavi Espart impresiona a sus compañeros

Una de las grandes imágenes del Barça-Sevilla llegó tras el encuentro y no tardó en viralizarse. Pau Cubarsí y Xavi Espart, ambos en el Barça desde que eran críos, de pie en el césped del Camp Nou mirando las gradas y compartiendo confidencias entre sonrisas.

Xavi Espart debutó en el Spotify Camp Nou jugandó todo el partido y cada vez más son los canteranos de la generación 2007 que saben lo que es jugar en el primer equipo. La mejor noticia para él fue la normalidad con la que pareció uno más del equipo, a pesar de tener solo 18 años y jugar por primera vez como titular en el Barça. Espart fue de menos a más: empezó el encuentro centrado en tareas defensivas y mantener la posición y terminó atreviéndose a subir la banda.

Espart terminó el encuentro completando 56 pases, dstacando con 21 conducciones y apoyándose en la salida de balón, sobre todo con Cubarsí, compañero de generación. "Flick me dijo que tenga confianza, que él confía en mí y que juegue a mi juego. Que no tenga miedo a nada y que si juego a lo mío saldrán las cosas", aseguró el lateral. "Ha sido increíble jugar aquí en el Camp Nou, y además de titular. Lo he vivido con mucha ilusión. He intentado competir lo mejor posible, al máximo, y hemos conseguido ganar, así que mejor imposible”.

Tras el encuentro varios compañeros felicitaron a Espart a través de las redes. El más contundente fue Cancelo, el gran protagonista del encuentro junto a Raphinha, que marcó un hat-trick. "Partidazo" publicó el portugués. Bernal le puso "42", en referencia al dorsal que lució Espart. Jan Virgili, excompañero suyo en el filial, le puso: "Feliç per tú". Cubarsí y Fermín también dejaron un mensaje en la publicación del debutante en el estadio con emojis de aplausos.

Flick, tras el encuentro, también tuvo palabras de elogio para Espart: "Ha hecho un gran partido". El lateral, a quien Flick comparó hace unos días con Philip Lahm, está viviendo el gran momento deportivo de su carrera. Tras debutar ante el Newcastle, en un escenario de máxima presión, ante el Sevilla pudo disfrutar de un encuentro más plácido.

La lesión de Koundé, y las molestias de Eric, le han abierto las puertas del primer equipo a un Espart que volverá a entrar en la convocatoria ante el Newcastle para el encuentro del miércoles. Esta vez todo apunta a que será Eric el que estará en el once de Flick como lateral derecho. Cubarsí y Gerard Martín seguirán formando la pareja de centrales titular ante un Newcastle que superó al Chelsea en el último partido de la Premier.