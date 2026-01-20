Parte médico de Ferran Torres: qué lesión tiene y cuántos partidos se perderá

Hansi Flick facilitó la lista de convocados para el desplazamiento del FC Barcelona en la Champions League 2025/26 contra el Slavia Praga en la que se confirmaron algunas ausencias esperadas, entre ellas la del delantero Ferran Torres.

Según el parte médico que facilitó el Barça, Ferran Torres "tiene una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha y es baja, con un tiempo aproximado de recuperación de unos diez días".

De esta manera, el atacante valenciano estará ausente en los partidos contra el Slavia Praga y frente al Real Oviedo en el Spotify Camp Nou el próximo domingo día 25 (16:15 horas). También parece complicado que llegue a tiempo para jugar el último partido de la primera fase de la Champions contra el Copenhague (28 de enero), también en casa, y con suerte podría estar a tiempo para jugar el sábado 31 de enero en el Martínez Valro en el desplazamiento de LaLiga frente al Elche.

Entre los expedicionarios a la República Checa tampoco se encuentra Lamine Yamal, aunque en su caso la baja es por tener que cumplir un partido de sanción. La otra ausencia destacada es la de Marc-André Ter Stegen. El portero alemán está pendiente de cerrar de manera definitiva su cesión al Girona hasta final de temporada en etos próximos días y por eso Hansi Flick ha decidido que se quede en Barcelona para ultimar los detalles. La lista de lesionados del Barça la completan Gavi y Christensen.

La nota positiva de la convocatoria es el regreso de Raphinha, una vez que el delantero brasileño se recuperó de las molestias que le impidieron participar en el partido de LaLiga frente a la Real Sociedad en la que el Barça cayó derrotado por 1-0.

El Barça ha partido hacia Praga en torno a las 10:00 horas y tiene previsto que la última sesión de entrenamienbto tenga lugar en el Eden Arena a partir de las 18:15 horas. Antes, Hansi Flick y Alejandro Balde atenderán a los medios de comunicación en rueda de prensa.