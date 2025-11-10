Un parón para recuperar a Joan Garcia y Raphinha

Es momento para el tercer parón de selecciones de la temporada y el FC Barcelona llega a este momento habiéndole recortado dos puntos de distancia al Real Madrid en la clasificación, después de ganar 2-4 al Celta de Vigo y de que los blancos no pasasen del empate a cero en Vallecas.

Dos semanas sin que ruede el balón para los blaugranas. Dos semanas que servirán para aligerar los futbolistas que están en la enfermería. Está previsto que los servicios médicos del Barça le den el alta a Joan Garcia y a Raphinha para el próximo partido que tienen agendado los culers: el 22 de noviembre contra el Athletic Club (16:15 horas) en la capital catalana.

Sin duda, dos bajas muy sensibles que han condicionado la manera de jugar del equipo. La ausencia del de Sallent bajo palos se ha notado, así como la de delantero de cara a puerta y en la primera línea de presión.

De vuelta a la portería

El arquero catalán sigue trabajando para volver a los terrenos de juego y está muy cerca de dejar atrás definitivamente la rotura del menisco interno de la rodilla izquierda que sufrió a finales de septiembre contra el Real Oviedo.

"Estamos muy contentos con su evolución, es buena, pero vamos a esperar hasta el parón. Después del parón estará de vuelta", respondió escuetamente Flick al ser preguntado por el estado físico del portero del Barça en la previa del partido contra el Celta.

Lo cierto es que, a pesar del gran rendimiento de Szczesny durante la temporada pasada, en este inicio de curso ha estado lejos del nivel demostrado en su primer curso como blaugrana -a excepción de grandes actuaciones como en el clásico-. Sin embargo, el polaco cerrará este balance con nueve partidos (cinco victorias, un empate y tres derrotas), 17 goles encajados y ninguna portería a cero. El regreso de Joan Garcia le dará un plus más al equipo, tal y como demostró en su estreno como blaugrana.

Una recaída inoportuna

Por otra parte, la de Raphinha es otra de las reapariciones más esperadas en el vestuario. El brasileño fue uno de los mejores jugadores del Barça, de LaLiga y de Europa durante el curso pasado. Su ausencia se ha notado mucho en el terreno de juego por su trabajo con y sin balón. Para el estilo de juego que quiere imprimir Hansi Flick, el brasileño es una pieza importantísima para la primera línea de presión y el juego al espacio.

Igual que Joan Garcia, el último partido de Raphinha fue en el Carlos Tartiere. Tras someterse a pruebas médicas, se le diagnosticó una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho y la previsión entonces era que estaría de baja unas tres semanas. Sin embargo, de aquello hace ya más de seis semanas porque el jugador no evolucionó como se esperaba.

Tras el parón de selecciones del mes de octubre se habló de una recaída que le impidió estar disponible ante el Girona, objetivo para sumar minutos de cara al clásico. Desde entonces no se ha vuelto a dar ningún plazo para su regreso, pero si no hay ningún giro de guion, todo apunta a que ya podrá vestirse de corto contra el Bilbao.