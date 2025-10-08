FC BARCELONA
El parón internacional servirá para descansar: último entreno de la semana
Tras la marcha de los jugadores internacionales, Hansi Flick y su cuerpo técnico han decidido dar descanso a sus jugadores
Después de una semana tan dura como la pasada tras las dos derrotas consecutivas ante PSG y Sevilla, los jugadores del Barça que no hayan ido con sus selecciones al parón dispondrán de días libres para hacer 'reset'. Hansi Flick, quien ha aprovechado la fecha FIFA para tomarse unos días libres hasta el próximo lunes por motivos personales, ha decidido que sus jugadores también fueran 'liberados' y que el entrenamiento de hoy miércoles fuera el último de la semana.
Los jugadores disponibles han entrenado en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Para el tercer y último entrenamiento de la semana el cuerpo técnico azulgrana no ha podido contar con jugadores con compromisos internacionales como Pau Cubarsí, Pedri y Dani Olmo, convocados con la Selección Española; Jules Kounde, convocado con Francia; Robert Lewandowski, convocado con Polonia; Andreas Christensen, convocado con Dinamarca; Frenkie de Jong, convocado con Países Bajos; Roony Bardghji, convocado con Suecia, ni Marcus Rashford, citado con Inglaterra. Tampoco se ha podido contar con algunos jugadores lesionados como son el caso de Joan García, Ter Stegen o Gavi.
Lo principal a destacar es que Fermín y Raphinha siguen entrenando al margen del grupo. Se espera que tanto ellos como Lamine Yamal se reincorporen a los entrenamientos durante la próxima semana, de cara a poder llegar al encuentro ante el Girona y, sobre todo, de cara a poder ir sumando rodaje para llegar en plena forma al Clásico del Bernabéu del 26 de octubre.
