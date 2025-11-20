En París ya temen el regreso de Luis Enrique al Barça

El entorno del PSG jamás se toma un respiro. Ni tan siquiera los recientes éxitos deportivos y económicos han calmado las aguas en un club que a menudo siempre arrastra alguna que otra polémica. La entidad parisina se ha hecho grande, ha crecido al compás de sus múltiples logros y, en consecuencia, ha disparado el foco mediático. Situación compleja que provoca análisis y declaraciones que enturbian el ambiente del vigente campeón de la Champions League.

El último caso lo ha protagonizado Daniel Riolo. El popular periodista, conocido por sus polémicas declaraciones que casi nunca dejan indiferente a nadie, ha aprovechado una entrevista a France Bleu para valorar el presente y futuro de Luis Enrique.

Riolo se atreve a criticar la figura de un Luis Enrique, erigido en el gran ídolo de la afición del PSG, de quien cuestiona su verdadera implicación en el club parisino y todo aquello que representa. "Soy mucho más crítico con aquellos que lo idolatran que con él personalmente. Sinceramente, no veo las cualidades humanas que representa. Es 100% Barça. Es alguien que cambia de equipo constantemente".

Lo cierto es que el técnico asturiano firmó por el PSG en 2023, afronta su tercera temporada y hace solo unos meses renovó contrato hasta 2027. Una realidad que tampoco parece convencer a un Riolo que sigue convencido que Luis Enrique no pierde de vista al FC Barcelona. Y más teniendo en cuenta que, en principio, Hansi Flick finalizaría su compromiso con el Barça en verano de 2027.

De momento, al margen de las especulaciones e intuiciones de Daniel Riolo, lo que sí es seguro es que Luis Enrique no se cansa de repetir que es feliz en París. "Estoy muy feliz de continuar esta historia con el París Saint-Germain. Me siento muy bien aquí. Tenemos todo lo necesario para trabajar en las mejores condiciones. Creo que el futuro se presenta increíble y espero tener muchos éxitos con el club", palabras de Luis en su renovación.