París decide el Balón de Oro de las sorpresas

París se convierte esta noche en el gran escenario del fútbol mundial. El histórico Teatro de Châtelet, a un paso de Notre Dame, acogerá una ceremonia que promete ser legendaria. Allí donde antaño se coronaban emperadores, se entronizará hoy a los reyes y reinas del balompié en la edición más disputada del Balón de Oro en la última década. France Football y la UEFA, que organiza el evento junto a la prestigiosa revista por segundo año consecutivo, han blindado el veredicto para mantener el suspense: nadie, ni siquiera los protagonistas, sabrá el desenlace hasta que se abra el sobre.

En la categoría masculina, el gran foco está puesto en el enfrentamiento entre Ousmane Dembélé, el gran favorito, y Lamine Yamal, un pulso con aroma de relevo generacional. El francés, convertido en el líder del PSG de Luis Enrique, ha firmado su temporada más completa y condujo al club parisino hasta la ansiada Champions League. Lamine, en cambio, representa el futuro que ya es presente: con apenas 18 años recién cumplidos, ha deslumbrado al planeta con 53 partidos, 42 contribuciones de gol y un triplete nacional con el Barça. Su exhibición en las semifinales de Champions contra el Inter fueron, después de la Eurocopa del año pasado, una carta de presentación para la historia.

El duelo es total: la Champions conquistada por el PSG frente a la magia de un prodigio que sueña con ser el Balón de Oro más joven de la historia. Junto a Lamine, el Barça aporta otros tres nombres a la lista de 30 nominados —Pedri, Raphinha y Lewandowski— y es el club con mayor presencia global en todas las categorías, optando además al galardón de Mejor Club tanto en la categoría masculina como en la femenina. En el banquillo, Hansi Flick es candidato al premio Johan Cruyff tras devolver la ilusión y la identidad al equipo azulgrana, aunque el gran favorito sigue siendo Luis Enrique, artífice de la temporada casi perfecta del PSG.

Un pulso a cuatro

El Balón de Oro femenino no se queda atrás en emoción. Cuatro candidatas se reparten el favoritismo: Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Alessia Russo. La capitana del Barça ha completado una temporada excelsa. Ha sido la futbolista más regular y que cuenta con los mejores números, con 49 goles y asistencias que superan sus cifras de 2021, cuando ganó su primer Balón de Oro. Aitana ha sido decisiva en todos los grandes escenarios, MVP de la Eurocopa y de la Champions, determinante en las semifinales de ambas competiciones. Mariona, por su parte, fue el motor del Arsenal campeón de Europa y mejor jugadora de la WSL, mientras que Russo combina los dos trofeos colectivos más importantes, la Champions y la Eurocopa, y el gol que decidió la final para las Lionesses.

El Barça es el gran dominador en la lista de nominadas con seis futbolistas: Aitana, Alexia, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, que debería entrar en el TOP5, Claudia Pina y Ewa Pajor. Una supremacía que confirma al club como referencia del fútbol femenino mundial.

Vicky López, favorita al primer Kopa femenino

Esta edición pasará también a la historia por ser la primera con plena equidad entre categorías masculina y femenina. Se entregarán los mismos trece galardones para ambos géneros, con el debut de los Trofeos Kopa y Yashin en su versión femenina —con Cata Coll y Vicky López entre las nominadas, cada una en su categoría—, además del premio Gerd Müller a la máxima goleadora y el trofeo Sócrates al compromiso social. Vicky López, de hecho, es la gran favorita para llevarse el primer Kopa femenino de la historia y podría hacerlo junto a su amigo Lamine.

Las ocho azulgranas nominadas viajarán a París junto a Lamine Yamal, Raphinha, Cubarsí y Hansi Flick -Pedri y Lewandowski se quedan en Barcelona-, una expedición encabezada por el presdiente Joan Laporta, los vicepresidentes Rafa Yuste y Elena Fort, y los directivos Joan Soler y Xavi Puig.

Suspense hasta el último segundo

France Football quiere evitar sorpresas como la del año pasado, cuando se filtró el nombre de Rodri horas antes y el Real Madrid decidió boicotear la gala. Esta vez, no habrá entrevistas previas, ni guiños en redes, ni pistas que rompan la magia. Solo la voz de los maestros de ceremonias -presentan la gala Ruud Gullit y la periodista británica Kate Scott y Ronaldinho entregará uno de los premios- pondrá fin a la espera y desvelará si Dembélé confirma su favoritismo, si Lamine hace historia como el Balón de Oro más joven o si el Barça celebra un triplete inédito con Alexia o Aitana levantando el trofeo por tercera vez.

París aguarda. El mundo del fútbol contiende la respiración. Esta noche, en el corazón de la ciudad de la luz, se escribirá una nueva página dorada. Y el Barça sueña con volver a ser el gran protagonista