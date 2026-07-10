Las parejas de los jugadores del Barça, juntas en los gimnasios de Estados Unidos

El Mundial está llegando a la recta final. España se clasificó a los cuartos de final tras superar a Austria en dieciseisavos y a Portugal en los cuartos. La victoria ante los lusos fue una inyección de confianza, vital para llegar con fuerzas al duelo contra Bélgica. Los jugadores dirigidos por Luis de la Fuente están concentrados con el equipo en Los Ángeles, aunque cuando tienen un rato libre, lo disfrutan junto a sus parejas, familiares o amigos.

Sin duda, lo más importante en su tiempo libre es desconectar. Y si la ciudad lo acompaña, todavía mejor. Lamine Yamal, por ejemplo, se marchó junto a Moha y Soha de compras. Rodri optó por un plan más tranquilo como irse a navegar en barco por el río Tennessee y Olmo, Eric, Pedri o Cubarsí, se marcharon de paseo.

Los futbolistas aprovechan su tiempo libre

Durante sus jornadas de asueto, los futbolistas de la Selección Española desconectan de la concentración realizando diversas actividades: partidas de ajedrez entre Unai Simón y Dani Olmo, torneos de videojuegos como Mario Kart o, dependiendo de la zona, escapadas de golf o otros jugadores visitaron las Ruby Falls.

Esta dinámica de desconexión les permite compaginar las exigencias de la competición con el respaldo de los suyos en un torneo en el que el contacto con ellos es mucho más limitado.

Todas ellos han aprovechado los días libres para acompañar a sus parejas y familiares durante la gira, combinando el apoyo desde la grada con momentos de turismo, compras y ocio en algunas de las ciudades más emblemáticas del país.

Martina, Aurora, Irene y Ana, acompañando a la selección / Sport.es

Tiempo para desconectar

Estos días, las parejas de algunos futbolistas del Barça han aprovechado para hacer planes juntos. Las chicas se han ido de compras y luego a entrenar juntas al gimnasio, para 'desfogar' los nervios antes del gran duelo de esta noche ante los belgas.

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Son un apoyo incondicional para los jugadores, ya que, más allá del fútbol, el viaje también se ha convertido en una oportunidad para crear recuerdos juntas.