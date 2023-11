La pareja más esperada: ¿Qué impacto tendrá la conexión Pedri-De Jong?

La lesión de Gavi convierte a Frenkie en una necesidad. Al Barça se le han escapado 10 puntos este curso sin él Frenkie y Pedri han coincidido en 99 partidos con un balance de 64 victorias, 18 empates y 17 derrotas

Hace semanas que Xavi a cuenta los días para su regreso. A Frenkie de Jong le han bastado dos meses sin jugar para ser reivindicado como nunca. La imagen del equipo ha alimentado el relato sobre su dependencia en el Barça post-Busquets.

De Jong ha pasado en apenas un año -del verano de 2022 al de 2023- de ser transferible a irreemplazable. La grave lesión de Gavi ha aumentado la urgencia de volver a contar con Frenkie. Con el neerlandés en el campo solo se escaparon dos puntos esta temporada; sin él ya van 10. En el club están convencidos de que el margen de mejora del equipo pasa sobre todo por la vuelta de Frenkie y la mejora de Pedri.

Ellos deben ser dos figuras estructurales del mediocampo del Barça esta temporada, como ya ocurrió el curso pasado. Sin Gavi el cuadrado de Xavi a día de hoy parece bastante claro en los partidos grandes: Gündogan, De Jong, Pedri y Joao Félix.

Frenkie y Pedri han coincidido con el Barça en 99 partidos con un balance de 64 victorias, 18 empates y 17 derrotas. 6.536 minutos donde el neerlandés ha sumado 11 goles y 15 asistencias y el canario, 11 goles y cuatro asistencias.

De Jong, jugador del Barça | VALENTI ENRICH

El proceso de Frenkie

La temporada pasada De Jong dio un paso adelante coincidiendo con la apuesta de Xavi por los cuatro mediocampistas. El técnico pareció renunciar definitivamente a una versión parecida a Busquets. "Yo creo que al final hemos encontrado el sitio perfecto para que Frenkie explote en toda su grandeza", explicó a SPORT en mayo.

"A él le costaba mucho mantener la posición. Él es un todoterreno que le gusta ir allá donde va el balón. Está acostumbrado. He tenido muchas charlas con él. En el Ajax él iba a donde iba el balón; un poco lo que me decía a mí Luis Aragonés: ‘Usted va donde vaya el balón y usted es el dueño del juego’. Pues he intentado entender a Frenkie".

Busquets, De Jong, Pedri y Gavi formaron un mediocampo muy sólido. Una estructura que permitió a Frenkie poder jugar con más libertad. Pero el movimiento dejó una duda: ¿qué papel debía tener De Jong cuando Busquets no estuviera? Xavi lo tuvo claro: había que encontrar un relevo para Busi para que De Jong pudiera seguir haciendo de De Jong.

El Barça, con De Jong y sin Gavi / | FCB

El cuadrado de esta temporada

La primera opción era Zubimendi pero terminó llegando Oriol Romeu. El ex del Girona se convirtió en un fijo para Xavi y formó un tándem muy complementario con Romeu, un pivote más posicional. La lesión de Frenkie tuvo un efecto importante en Romeu, que ha bajado su rendimiento desde entonces y perdió su condición de titular.

Antes del parón Xavi estaba apostando por Gündogan y Gavi en la base del cuadrado, pero ahora deberá buscar otra fórmula tras la lesión del español. Pedri ya fue titular en la última jornada ante el Alavés y debe ser una pieza clave hasta final de temporada.

Xavi tiene varias opciones: si recupera la fórmula Oriol Romeu-De Jong en la base, puede explotar la versión más ofensiva de Gündo y Pedri (el perjudicado sería Joao Félix). Pero a día de hoy Romeu apunta a suplente. Fermín aparece como una opción para dar descanso a los titulares.

El Barça deberá encontrar soluciones a la ausencia de Gavi, el jugador que más presionaba y más entradas e intercepciones realizaba. Sin la pareja que formaba con Pedri (solo han compartido terreno de juego en 54 de 123 compromisos; un 43,9%), el Barça se aferra a Frenkie para recuperar el camino. El equipo pierde 25 balones más por partido sin él. De Jong ya es una necesidad.