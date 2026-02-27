¿Qué te ha parecido el sorteo de la Champions League?

En directo
Juan Garcia C., lector de SPORT
Casi todos los equipos clasificados tiene potencial suficiente para complicar la vida a cualquier equipo de los “grandes”La confianza en exceso puede ser el peor enemigo.
Renier Reales, lector de SPORT
Dos años seguidos el Barça va por el mejor lado. Si este no es el año en que por lo menos lleguen a la final entonces no será nunca.
Jordi S., lector de SPORT
El Madrid se llena la boca con la épica de las remontadas, pero la realidad es que su mediocre fase de liga le ha condenado. Si no entras en el Top 8, la Champions te pone en tu sitio: el City en octavos es el castigo justo a una planificación que despreció el nuevo formato
Joker875, lector de SPORT
El sorteo ha sido un rollo, en cinco minutos todo decidido ya no hay emoción ni nada. Para eso que lo hagan con Chatgpt
Julián, lector de SPORT
¡El Barça tiene un camino de rosas hasta la final! Vaya chollo. Seguro que llorarán. Mientras que los de Madrid nos ha tocado bailar con la más fea
Pablo Juárez
Mucho ojo con celebrar el cruce del Barça. Evitar a los grandes hasta la final de Budapest suena idílico, pero este Newcastle no es el de los años 90. Es un equipo con chequera infinita que no tiene nada que perder. ¿Estamos cayendo en la prepotencia antes de tiempo?
Jordi S.
