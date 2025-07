El futuro de Luis Díaz sigue creando máxima expectación en Liverpool. El futbolista quiere salir del club inglés al no sentirse valorado y Barça y Bayern de Munich están pujando para hacerse con su fichaje. El exjugador del Liverpool, Markus Babbel, comentó que no es normal una venta aunque dependerá del futbolista: "Normalmente, tras ganar la Premier y ser titular, lo normal sería que no quisiese moverse del club en estos momentos, pero parece que Luis Díaz no está del todo contento en el Liverpool y eso puede marcarlo todo", aseguró en 'Adventure Gamers'.

Babbel recomendó al Bayern ficharlo porque es un atacante que les puede dar mucho: "Luis Díaz es un jugador que marca las diferencias en el campo. Es un futbolista fantástico, de primerísimo nivel. Y parece que quiere irse. Si e Bayern tiene la oportunidad de ficharlo debería hacerlo, sobre todo, tras perder a un jugador del peso de Leroy Sané en su ataque", recalcó el exfutbolista.

Luis Díaz ha sido una pieza muy importante para el Liverpool en las últimas temporadas, pero el colombiano no se siente valorado. Es uno de los jugadores que menos cobra en la plantilla y el Liverpool, por ahora, se ha negado a mejorarle y renovarle el contrato. A dos años de terminar su vinculación con el club, Luis Díaz ha propuesto que lo vendan para poder firmar el gran contrato de su carrera deportiva, pero por ahora el Liverpool es muy reticente a negociar.

De hecho, el Liverpool ha recordado más de una vez al entorno del futbolista que solo estaría dispuesto a negociar por una cifra algo superior a los 80 millones de euros. El Bayern se está acercano, pero en el Barça consideran que esa cifra es demasiado alta para un jugador al que le quedan solo dos años de contrato y que en el mes de enero cumplirá 29 años. Por ahora, el club blaugrana le mantiene como prioridad y está a la espera de que el Liverpool rebaje sus pretensiones.

El Bayern sí que ha avanzado presentando una primera oferta, que no ha sido ni escuchada y está en disposición de pagar 60 millones de euros fijos, más 20 en variables. Será el jugador y, sobre todo el Liverpool, los que acabarán decidiendo.