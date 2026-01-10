Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUPERCOPA DE ESPAÑA

¡Que no pare la fiesta!: El ‘show’ de Laporta en la cena antes de la final: un dólar gigante, el himno del Barça y puño al aire

Ni protocolos, ni contención. Joan Laporta ha vuelto a demostrar que nadie vive el barcelonismo con la intensidad que él desprende. El vídeo de la cena previa a la final de la Supercopa es la definición gráfica de un estado de ánimo: la euforia total

Laporta enloquece de euforia en la cena al día previo a la final de la Supercopa de España / @forcabarca_ar

SPORT.es

Hay imágenes que valen más que mil informes financieros o ruedas de prensa tácticas. Lo vivido anoche en Jeddah en el marco de la Supercopa de España no fue una una cena protocolaria; fue una explosión de alegría y en el centro de todo, como siempre, Joan Laporta.

El presidente, lejos de la rigidez institucional, se convirtió en el "capitán" de la animación. Verlo cantar el himno del Barça a pleno pulmón, rodeado de su gente, no es solo un gesto para la galería; es el motor de un optimismo que contagia a la plantilla y a la afición.

Dinamita y billetes

El momento cumbre llegó con la aparición de una tarta monumental que parecía sacada de una película de Hollywood. Un billete de 100 dólares y un paquete de dinamita sacando chispas de múltiples bengalas.

Si el fútbol es un estado de ánimo, el Barça entra en la final con el depósito lleno. ¡Que empiece el espectáculo!

Este clima de alegría desatada en la cena no nació del vacío, sino que vino precedida de un día de altísima tensión. Horas antes, Joan Laporta había sacudido los cimientos del Clásico con unas declaraciones contundentes en las que confirmaba la ruptura de relaciones institucionales con el Real Madrid. "La relación está dañada; es inviable mantener la normalidad", afirmó el presidente, señalando directamente el hartazgo del club ante los constantes ataques externos.

