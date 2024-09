El paraíso del pie para los deportistas de élite

¿Tienen suficientemente desarrollados los servicios de podología los clubes de élite? ¿Se le da la relevancia que merece a la biomecánica y a la pisada? ¿Puede influir en la formación de lesiones y, lo más importante, las puede prevenir si se trata bien y con margen? Una de las ramas quizás más 'olvidadas' dentro de las estructuras deportivas, sin lugar a dudas.

Sin ir más lejos, en los últimos tiempos en el FC Barcelona Iñigo Martínez o ahora Ansu Fati han sufrido fascitis plantares. Lesiones directamente relacionadas a la podología. En el Centre d'Estudi del Peu, el Doctor Alejandro Bayo y su equipo han construido un pequeño 'palacio' donde el pie, la biomecánica, la pisada, se tratan con mimo y con la tecnología más avanzada.

FUTBOLISTAS DE ÉLITE, ATLETAS, JUGADORES DE BÁSQUET...

Bayo hace muchos años que se dedica al sector y que tiene en Santa Coloma de Gramenet una consulta por la que pasan o han pasado exjugadores del Barça como Cristian Lobato o Ferran Jutglà. También alguno actual, aunque, lógicamente, hay un secreto profesional de por medio. Además, Bayo trata a atletas olímpicos como el puertorriqueño Wesley Vásquez, finalista mundial. También el jugador del Espanyol Rafael Bauzá (actualmente en dinámica del primer equipo) o el equipo del Industrias Santa Coloma de la División de Honor de fútbol sala, del que Bayo es colaborador.

IR MUCHO MÁS ALLÁ

"La idea del centro es dar un soporte al deportista de análisis biomecánico y terapéutico que a veces o no se mira en los clubes respectivos o si es un deportista personal individual (tenista, atleta, etc) que no tenga a su alcance un servicio de biomecánica poder dárselo. La intención de la ampliación y las mejoras de espacio que hemos hecho es para dar un servicio profesionalizado. Nos servirá para analizar el gesto deportivo de cada especialidad", nos comenta Bayo.

Cada tipo de deportista necesita un análisis específico y completo

Imagen de la consulta del Doctor Bayo con uno de los ejercicios para controlar la biomecánica / SPORT

"A veces vendemos la podología deportiva como la persona corriendo en la cinta y eso nos sirve para todos los deportes pero en concreto para el 'runner', pero para un futbolista, un jugador de baloncesto o un tenista es mucho más complejo porque el movimiento no es solo lineal, intervienen muchas cosas. Ya no solo el movimiento en general, sino la pisada en si. No es lo mismo correr en lineal que hacer cambios de ritmo, frenazos, saltos. Es ahí donde creo que damos un plus. Futbolistas profesionales de Barça, Espanyol, Girona o Damm, que vienen con alguna molestia, que necesitan un estudio más concreto y a partir de ahí les damos una solución", añade el podólogo y osteópata.

FASCITIS, PUBALGIAS...

"A nivel de trabajo físico o a veces con un soporte plantar, plantilla o alza que le permita mejorar la biomecánica general del cuerpo. Y a partir de ahí si se necesita algún tipo de tratamiento, para fascitis plantar, algún tipo de patología de pie, de rodilla. Poder ofrecerle ese servicio. Los tratamientos cuanto mejor es el diagnóstico más fáciles son de aplicar. Por ejemplo una pubalgia, muy frecuente en el fútbol. A veces es porque hay descompensaciones o musculares o por piernas más cortas que las otras o por diferencias de pisada. Con un buen análisis se puede solucionar".