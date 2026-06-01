El papel de Raphinha tras el fichaje de Gordon: dos mejor que uno para el Barça de Hansi Flick

El fichaje de Anthony Gordon por el FC Barcelona puede haber despertado en algún sector las dudas sobre el papel de Raphinha, pues el flamante nuevo jugador azulgrana ocupa la misma posición que el brasileño en el extremo izquierdo. Lejos de crear un problema, la competencia debe ser muy beneficiosa para el equipo porque tanto los perfiles que ya se tienen arriba como los que están llegando tienen todos en la polivalencia una de sus mayores virtudes. Y si se queda Marcus Rashford, todavía más. Al fin y al cabo, lo que busca Hansi Flick es multiplicar sus opciones en ataque.

Champions

Si echamos una ojeada a la temporada de clubes que acaba de finalizar, la posición prioritaria de Raphinha, Gordon y Rashford ha sido la de extremo izquierdo. Pero no la única. Gordon ha jugado bastante en punta y el brasileño se ha desplazado al extremo diestro y a la mediapunta en más de ocasión. Estas son las demarcaciones utilizadas por los tres futbolistas y el balance goles/asistencias en cada una de ellas.

La comparativa entre Raphinha, Gordon y Rashford Raphinha en la 2025/2026 22 partidos en el extremo izquierdo: 15 goles y 6 asistencias 8 partidos en el extremo derecho: 2 goles y 1 asistencia 3 partidos en la mediapunta: 4 goles y 1 asistencia Anthony Gordon en la 2025/2026 29 partidos en el extremo izquierdo: 8 goles y 4 asistencias 16 partidos como delantero centro: 9 goles y 1 asistencia 1 partido en el extremo derecho: 0 goles y 0 asistencias Marcus Rashford en la 2025/2026 37 partidos en el extremo izquierdo: 7 goles y 11 asistencias 7 partidos como delantero centro: 4 goles y 1 asistencia 5 partidos en el extremo derecho: 3 goles y 2 asistencias

Flick: confianza plena en Raphinha

La confianza de Hansi Flick en Raphinha es total y absoluta y no tiene por qué haber cambiado con el fichaje de Anthony Gordon pese al importante dispendio realizado por el inglés. El brasileño es uno de los capitanes y líderes del vestuario, y si no ha podido jugar más esta temporada o no ha podido ser más determinante ha sido por las continuas molestias físicas que le han complicado la situación. Darle más descanso cuando sea necesario y no cargarle desde el aspecto físico es otra de las motivaciones para contar más efectivos arriba que, en principio, pueden realizar funciones similares.

Gavi celebra el gol de Raphinha / GORKA URRESOLA

Cuando Raphinha y Gordon coincidan en el terreno de juego gracias a su polivalencia, Hansi Flick tendrá asegurado uno de los conceptos que más le preocupan y que considera el técnico alemán que son imprescindibles para competir sobre todo en Europa: la presión desde el primero hasta el último de los futbolistas, comenzando por dificultar la salida de balón del rival.

Raphinha: "Flick es como un padre para mi" / @esport3

Ver a Raphinha en la mediapunta para jugar más por zonas interiores o por la derecha cuando Lamine Yamal no pueda jugar o tenga que descansar tampoco sería nada extraño. Como mantener al brasileño por la izquierda, donde se siente más cómodo, y desplazar a Gordon a la posición de '9', donde ha hecho mucho daño esta temporada con el Newcastle United en la Champions League. Lo importante es el gran abanico de posibilidades que tiene Hansi Flick en sus manos y la gran delantera que se está cocinando.