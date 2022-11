¿Qué papel les espera ahora a los otros tres capitanes?

Busquets y Sergi Roberto acaban contrato y todo apunta a que no seguirán Alba sigue en su idea de seguir pese a sus diferencias con el club

Los capitanes no se han hecho la foto oficial con el brazalete, un detalle significativo que demuestra la poca fuerza que tienen hoy en día dentro del club. Busquets, Alba y Sergi Roberto son tres casos totalmente diferentes pero señalados por igual desde los despachos del club. La marcha de Piqué

Sergio Busquets: El club le ofertó dos años más sin darle garantías de cobro

Sergio Busquets acaba contrato el 30 de junio y tiene un salario que ronda los 13 millones de euros brutos anuales más bonus. Busquets percibe esta misma temporada una parte importante de lo que se le aplazó durante la última temporada, que era el 75% de su salario. Así pues, en ese curso debe cobrar su suelo más una parte importante del salario del año pasado.

El club le propuso una ampliación de su contrato por dos temporadas más para periodificar sus emolumentos pero Busquets se negó porque el club no le daba suficientes garantías de pago. En las próximas dos temporadas, cuando ya no sea jugador del Barça, seguirá cobrando atrasos que tiene de temporadas anteriores. Desde que empezó el covid, Busquets ha rebajado su sueldo en un par de ocasiones y ha aplazado otra parte que cobrará cuando no sea jugador del Barça.

Busquets es un hombre de plena confianza para Xavi Hernández y dispone de muchos minutos. No tiene un sustituto definido en el primer equipo y el club está buscando opciones. Laporta quiere a Neves, Xavi a Zubimendi y aparece también el nombre de Jorginho.

Dada su edad, el complicado ambiente en el vestuario, la situación económica del club, la presión que ejerce la directiva sobre él, el propio Busquets tiene la intención de cambiar de aires a final de temporada y desmarcarse del ambiente de Barcelona. La MLS, en concreto el Inter de Miami, podría ser su próximo destino, un paso previo a empezar a colgar las botas y empezar a trabajar en su idea de convertirse en entrenador.

Busquets, en un gesto de desesperación | J. Ferrandiz

Jordi Alba: El jugador estaba dispuesto a ayudar pero...

El caso de Alba es especialmente significativo: hace poco más de un año ya aceptó una rebaja (tanto del fijo como del variable) y un diferimiento de su ficha para ayudar al Barça. Y ahora estaba dispuesto, nuevamente, a realizar un sacrificio económico... pero nadie se lo ha pedido.

Jordi Alba ya le transmitió en su momento a Laporta su voluntad de colaborar en la recuperación económica del Barça: “En todo lo que os pueda ayudar, voy a hacerlo”, le dijo el capitán al presidente. El lateral de L’Hospitalet todavía está esperando la llamada para sentarse a negociar... mientras desde el club se maniobra para intentar traspasarlo en el próximo mercado de invierno. Ya se intentó, a última hora, en el cierre del mercado de verano, con esa rocambolesca oferta (que nunca existió) del Inter. Ahora, el Barça intentará nuevamente propiciar su salida en el mes de enero con el objetivo de ahorrarse su salario.

El futbolista no quiere irse del Barça. Es tremendamente culé, confía en sus posibilidades de jugar y quiere ayudar al equipo en todas las circunstancias. Pero se siente dolido porque el club no ha hablado directamente con él sobre su situación, cuando siempre se ha mostrado dispuesto a colaborar en lo que fuera necesario y, sobre todo, a dialogar cara a cara sobre cualquier tema. La intención de Jordi Alba es, por supuesto, cumplir los dos años que le quedan de contrato.

Es consciente que no juega más con Xavi por una orden que viene de arriba, en su idea de hacerle presión para que acabe aceptando una salida. No es su intención.



| SPORT.es / Agencias

Sergio Roberto: El jugador abierto a cualquier escenario

Tuvo una lesión la pasada temporada, el último año de contrato, que le dejó en una situación complicada para negociar su renovación. Estaba siendo señalado por la afición y la directiva quería dar por concluida su etapa en el club. Sin embargo, Xavi pidió su renovación y acabó siendo el primero en firmar. Lo hizo, eso sí, en unas condiciones muy diferentes a su anterior contrato. Rebajó su salario un 60% y desaparecieron la mitad de los bonus que tenía. Pese a todo, Sergi Roberto aceptó su renovación. Ahora está lesionado pero cuando estuvo en disposición ha jugado un 60% de los minutos.

El lateral del FC Barcelona, Sergi Roberto, se duele tras caer lesionado durante el encuentro correspondiente a la jornada 11 de Primera División que disputaron frente al Athletic Club en el Spotify Camp Nou, en Barcelona. | EFE / Quique García

Acaba contrato a final de temporada y parece difícil que continúe porque la directiva sigue en su idea de prescindir de sus servicios. Sergi Roberto, al igual que Sergio Busquets, podría acabar prosiguiendo su carrera en Estados Unidos, pero no de una manera tan taxativa como el capitán. El de Reus está abierto a cualquier escenario, como ocurrió el verano pasado. Desde escuchar otra propuesta de renovación del FCBarcelona si el segundo tramo de temporada es bueno y en unas condiciones acordes a la situación actual al club, hasta escuchar ofertas de la Liga española o europeas. A sus 30 años aún ve un poco pronto el salto a Estados Unidos y, si el físico se lo permite, le gustaría jugar más años a un alto nivel competitivo.