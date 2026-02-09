Este es el papel que tendrá Leo Messi en las elecciones del FC Barcelona

Leo Messi ya ha iniciado la pretemporada con el Inter de Miami después de una campaña exitosa que llevó al equipo de Florida a conquistar los primeros títulos de su historia. Con el argentino como estandarte, el club de Miami ha dado un estirón importante en relevancia, ingresos económicos y expectación mundial hasta convertirse en la entidad futbolística del país con más valor y la decimosexta del mundo. Messi, a sus 38 años, ha llevado al club a cotas impensables para una entidad que nació hace cinco años.

Un crack en el césped y otro en la grada, como el catalán Xavi Asensi, han permitido que el Inter sea hoy una referencia mundial.

Desde la distancia, tal y como explicó en una reciente entrevista a SPORT, Leo Messi sigue la actualidad del FC Barcelona por ser el club de su corazón. Y, en estos momentos, las elecciones a la presidencia son uno de los temas candentes, pues, según su resultado, la entidad tomará un rumbo u otro.

Leo Messi participó como un socio más en los últimos comicios y fue a votar, sin pensar que el resultado de aquellas elecciones supondría el final de su etapa como jugador del FC Barcelona. Lo que pasó es de sobras conocido: ganó Laporta y la primera decisión fue no cumplir su promesa de renovar a Messi. Leo se fue llorando para jugar dos años en el PSG y ahora cumple su tercera temporada en el Inter de Miami.

¿Qué piensa hacer ahora Leo Messi en estas elecciones? ¿Qué papel asumirá? ¿Cómo se involucrará? Son preguntas queresolvemos teniendo en cuenta que su nombre sale, y seguirá saliendo, en el debate electoral. Algunos lo mencionan para justificarse; otros, para vincularse a él y convencer a los electores de que su regreso es posible.

Desde SPORT podemos avanzar algunas de las decisiones que ya ha tomado respecto a este proceso que empieza ya. Son ocho puntos que ahora desgranamos.

1. No se ha reunido con nadie

A día de hoy, Leo Messi no se ha reunido con ningún precandidato a las elecciones del Barça: ni Font, ni Ciria, ni Vilajoana y mucho menos con Joan Laporta. Precisamente, este último ha filtrado durante años la posibilidad de un futuro encuentro para sellar la paz, algo que no ha ocurrido hasta la fecha. Leo Messi está instalado en Miami y ni él ni su entorno han aceptado un cara a cara con ningún candidato.

2. No se reunirá con ningún aspirante a la presidencia

No haberse reunido con nadie es significativo de la voluntad del jugador, que, inicialmente, no quiere involucrarse activamente a favor de nadie en estos comicios. Durante el próximo mes, centrado en la vida del Inter Miami, con la Finalissima a la vista y el Mundial en verano, no tiene previsto encontrar un espacio para recibir candidatos. Estará pendiente de las elecciones, pero desde la distancia.

3. No hay relación con el actual presidente, Joan Laporta

Es una evidencia que su relación con Laporta está rota desde el día que tuvo que dejar en FC Barcelona en lo que para algunos fue una traición. Primero le dijo que le renovaría, que con un asado lo arreglaría; se abrazó al maniquí de Messi y, cuando llegó el momento, dijo que no. Que lo sentía, pero que el futuro de Messi no estaba en el Barça. Desde entonces, algo se rompió y será difícil de arreglar. Durante este tiempo, Messi no ha tenido un partido de homenaje ni se ha despedido de la afición. Laporta prometió una escultura de la que no se sabe nada, se opuso a ponerle el nombre Camp Nou Leo Messi unilateralmente sin consultarlo a los socios en referéndum y llegó incluso a decir que para él Johan Cruyff es más grande que Messi. No hay relación entre Laporta y Messi, los últimos acontecimientos parece que los alejan aún más, con lo que no tiene mucha pinta de que Laporta pudiera ser en algún caso el candidato favorito del crack argentino. Con él como presidente, Messi no tiene intención de volver. Otra cosa, muy diferente, es el amor que siente Leo por el Barcelona, club del que sigue siendo socio: como demostró incluso hace pocas semanas cuando se emocionó con los mensajes de otros socios que le enseñó este diario en Miami, o también acudiendo a visitar el Camp Nou recientemente para ver la evolución de las obras.

4. No tiene intención de votar

Contrariamente a lo que hizo en las últimas elecciones, Messi no podrá acudir a las urnas. El 14 de marzo tiene programado un partido de la MLS contra Charlotte, por lo que estará físicamente en Estados Unidos. Como no se puede votar por correo, Messi no podrá votar.

5.- Perfil bajo en las elecciones

Con la dimisión de Joan Laporta en la jornada de hoy, se da el pistoletazo de salida de las elecciones. El proceso empieza ya. Inicialmente, Leo Messi no tiene intención de mojarse en redes sociales a favor de algún candidato. Prefiere mantener un perfil bajo en este proceso electoral. Otra cosa es que, cuando el proceso avance, y tras ver la evolución de los candidatos, Leo Messi decida tomar cartas en el asunto y mojarse. Es algo que no ha decidido.

6.- Puerta abierta para las próximas elecciones

En estos comicios no tiene intención de participar porque, entre otras cosas, su vida está en Estados Unidos y tiene contrato en vigor para las próximas tres temporadas. Su intención es cumplirlo, por lo que ahora no tiene sentido activarse en la vida social del Barça cuando está tan lejos. Otra cosa será en las próximas elecciones, previstas para dentro de cinco años: entonces, según se den las circunstancias, podría mojarse, participar activamente o incluso unirse a alguna candidatura. Es algo que se verá.

7. No se quejará de que su nombre sea objeto de debate electoral

El nombre de Leo Messi aparecerá durante este proceso electoral. El jugador del Inter de Miami no tiene intención de protestar porque un candidato diga que le gustaría contar con su apoyo u otro asegure que lo primero que hará será llamar a Messi. Sabe de su ascendencia en la masa social del FC Barcelona y es inevitable pensar que se le mencionará en un proceso del que forma parte, por méritos propios, como historia viva de la entidad.

8. Sí volverá a Barcelona

Tal y como explicó en una reciente entrevista a SPORT, Leo Messi tiene previsto volver a Barcelona una vez haya acabado su contrato en la MLS. En el futuro, volverá para ser un barcelonés más. Cuando se haya retirado del fútbol, hay consenso familiar volver a Barcelona para vivir, donde mantiene su casa. Y será entonces cuando esté abierto a ligarse o a participar más en el día a día de la entidad. A priori, su deseo sería vincularse a la dirección deportiva con un presidente que le inspirara confianza.

Estas son su decisiones para las próximas elecciones. De momento, Leo Messi jugó este fin de semana contra el Barcelona de Guayaquil marcando un golazo marca de la casa. Mañana mirará desde Miami todo lo que pasa en la Ciudad Condal en un proceso que debe dictaminar el futuro de la entidad.

Su nombre seguirá sonando como gancho electoral consciente de que se trata del mejor jugador de la historia del Barça... y delfútbol.