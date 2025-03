"¿Papá, por qué duerme Szczesny?", el día que el hijo de Ter Stegen alucinó con 'Tek'

Wojciech Szczesny (34 años) no habla como la mayoría de jugadores. Quizás porque ya no contaba con esta vida profesional extra, se expresa con la naturalidad de los deportistas que no tienen nada que perder. En una entrevista a 'Barça One' ha explicado cómo está viviendo sus primeros meses en el Barça y algunas herramientas que le ayudan como la meditación.

El polaco asegura que es una práctica que en ocasiones provoca extrañeza entre sus compañeros o incluso a gente que no forma parte del equipo. "Me siento cómodo meditando en el vestuario delante de todo el mundo. La verdad es que no me importa. Tuve una situación divertida con Ter Stegen: me contó que su hijo había entrado en el vestuario antes del partido y que todo el mundo estaba haciendo lo suyo y yo estaba meditando. Y le dijo: 'Papa, ¿por qué duerme Szczesny?'. Pero nada, estoy bastante cómodo. De hecho me ayuda porque hay mucho ruido a mí alrededor y puedo desconectarme de ese ruido y estar en mi cabeza. No necesito el silencio para meditar".

El vestuario no es el único sitio en el que se aplica en la meditación. "Lo hago a veces en el autobús de camino al partido. Muchos no saben lo que estoy haciendo y seguramente me miran por primera vez y piensan: ¿qué está pasando? No muchos de ellos tiene el valor de preguntarme qué estoy haciendo. Pero algunos compañeros en el pasado me lo han preguntado y se lo he explicado. No he visto a nadie hacerlo conmigo pero es realmente muy útil", apunta.

El papel de Ter Stegen

Szczesny también se ha referido a cómo está siendo la convivencia con Ter Stegen. "Está siendo de gran ayuda: incluso antes de firmar me envió un mensaje diciéndome que si lo necesitaba estaba ahí para lo que necesitara", empieza diciendo.

"Estoy muy contento de ver que su recuperación va muy bien. Así que todo está siendo muy amigables: no hay ninguna competición porque no puede haberla ahora mismo, solo espero que regrese y y nos ayude lo antes posible y así pueda relajarme un poco", señala entre risas.

Tek también recuerda sus primeros partidos con la camiseta del Barça, que asegura vivió sin muchos nervios. "Es muy diferente de cuando era joven, siempre existe ese nivel de incertidumbre sobre el resultado, sobre cómo va a ser el partido, porque quieres dar lo mejor de ti, no quieres avergonzarte. Pero no hay estrés. Creo que solo había un partido en mi vida en el que estaba muy estresado y ese fue mi primer partido con la selección en la Eurocopa 2012 y terminé expulsado. Ahí me di cuenta de que el estrés no es mi amigo. Así que ahora no siento estrés. No estoy estresado es solo un poco de adrenalina que te ayuda a estar concentrado y dar lo mejor de ti".

Debut con el Barça

"Era extraño por el ambiente de juego, el campo, el estadio. Hablamos de Barbastro, no es cómo uno se imagina su primer partido con el Barça. En Barbastro, en un campo horrible. Pero estaba concentrado. Traté de concentrarme meditando antes de los partidos y trató de hacer lo mismo contra el Barbastro o el Real Madrid. No cambia. Lo único que tuvo de especial es que era mi primer partido con el Barça, pero habías muchas más emociones después del partido por poder ponerme esta camiseta por primera vez", señala.

Tek, además, recuerda que no vivió de manera muy distinta su primer clásico. "La verdad es que será bastante decepcionante para ti", apunta al entrevistador. "Seré honesto contigo: esperaba ponerme un poco nervioso porque era un clásico, un gran escenario y una final de Copa pero probablemente inconscientemente, sabiendo que el estrés no es un buen amigo mío, estaba más concentrado que estresado".

Gestión de los errores

Szczesny asegura que la meditación le ayuda a gestionar la adversidad y los errores. "Es la parte que me ayuda más: estar muy presente en el momento y ver la situación tal y cómo es. Por lo tanto no me importan mucho los errores, por muy malos que parezcan. No me deprimen los grandes errores, tampoco estoy muy contento por los grandes momentos. Nunca estoy en un estado de euforia, pero me dejó llevar cuando acaban los partidos".

Los problemas de comunicación y la famosa jugada con Balde

El meta polaco tampoco pierde el sentido del humor para referirse a los problemas de no dominar un idioma o la jugada con Balde que dio la vuelta al mundo.

"No puedes esperar que tus compañeros hablen inglés, italiano o polaco, es importante conocer el idioma y prometo compensarlo en los próximos meses, pero no ha sido un problema para mí hasta ahora. Aprendes las primeras frases, la izquierda, la derecha, eso se aprende desde el primer día y en realidad no hay mucha comunicación en un campo de fútbol", empieza diciendo.

"¿Cuánta información puedes dar en dos segundos? Así que no hay ninguna barerra: puedes jugar a fútbol sin entender una sola palabra de lo que te dicen tus compañeros. Incluso en las reuniones de equipo: aquí son en inglés con Flick, pero podría hacerlas en chino y entendería todo lo que me explica el entrenador porque puedes entenderlo por el contexto. A ver, claramente Balde y yo no nos entendimos una vez pero aparte de eso está todo bien. Todo el mundo decía: '¿por qué no gritaste?' Y era como: '¡lo hice!' pero no hay ningún problema'.

Futuro abierto en el Barça

Durante la entrevista en 'Barça One', el polaco también habla abiertamente de sus intenciones de futuro en clave Barça: "Si me hubieran preguntado al principio de la temporada, habría dicho que me iría del Barça en junio. Pero me encanta el tiempo que he pasado aquí. Mi familia está feliz, a mi hijo le encanta su colegio, a mi mujer le encanta estar aquí… Estoy abierto a todo”.