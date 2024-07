Este es el panorama que se encontrará Hansi Flick

El Barça 2024/2025 arranca este miércoles con nuevo entrenador y con una plantilla de circunstancias. Hansi Flick solo tendrá a su disposición para los primeros días de entrenamiento en la Ciutat Esportiva a unos 20 futbolistas. De ellos son 5 los disponibles que formaron parte del equipo la pasada campaña (y ninguno de ellos, como habitual titular). Se les suman otros 5 jugadores que regresan de cesión, 3 que ascienden del filial, y en principio, 7 procedentes del Barça Atlètic que han debido acortar (y con mucho gusto) sus vacaciones. No hay más, al ser un año de Eurocopa y Copa América, y al no haberse concretado todavía ningún fichaje. El único, precisamente, el del técnico alemán.

Cinco que siguen, cinco casos distintos

Los jugadores que siguen de la pasada campaña y que están disponibles para Flick ya desde este miércoles son el portero Iñaki Peña, el central Iñigo Martínez, el lateral Alejandro Balde, el centrocampista Oriol Romeu y el delantero Vitor Roque.

Iñaki Peña seguirá siendo el segundo portero a la 'sombra' de Ter Stegen, pero preparado para cuando llegue una oportunidad, Iñigo Martínez fue un fichaje expreso de Xavi y aun así, jugó poco y se encuentra en una tesitura difícil, Balde ha estado lesionado desde finales de enero, pero ya a punto para regresar, Oriol Romeu podría entrar en alguna operación con el Girona y Vítor Roque tampoco tiene su futuro garantizado y mucho menos, la titularidad, con Lewandowski como '9' indiscutible para Flick. Todos ellos esperan que, si se quedan, tengan más fortuna esta temporada.

Balde cree que a Ansu le irá bien en Brighton y que volverá al Barça la próxima temporada / JORDI GIL

Los 5 que regresan de cesión

Los laterales Julián Araujo y Álex Valle, el central Clément Lenglet, el centrocampista Pablo Torre y el delantero Ansu Fati son los 5 que regresan de cesión que empezarán con Flick. Hay un sexto, Eric Garcia, pero el de Martorell disputará los Juegos Olímpicos y lleva días concentrado con la Rojita.

Julián Araujo y Álex Valle son los que más probabilidades tienen de quedarse tras exhibir un buen rendimiento en UD Las Palmas y Levante, respectivamente, y ocupar posiciones en las que no hay 'overbooking'. Quien no parte con opciones a menos que encandile a Flick es Lenglet, con contrato hasta 2026 y a quien el club quiere traspasar de forma definitiva. Pablo Torre no ha jugado tanto como se esperaba en el Girona, aunque la 'nueva' posición de mediapunta al jugar el alemán con un 4-2-3-1 le puede dar opciones, mientras que con Ansu Fati también hay una voluntad por parte de la entidad azulgrana de sacar un rendimiento económico, aunque choca con la voluntad del futbolista de demostrar que está más que capacitado y puede llegar a ser el de antes.

Ansu Fati y Alejandro Balde entrenando en Tona juntos / INSTAGRAM

Los 10 que suben o refuerzan del filial

El lateral Héctor Fort, el central Mika Faye y el centrocampista Marc Casadó están llamados a ser futbolistas plenamente del primer equipo tras jugar, los tres, el play-off de ascenso con el filial. Héctor ya tuvo participación con Xavi la pasada campaña (10 partidos), con Faye está cada vez más difusa la opción de que se marche al Oporto por una cantidad que satisfaga al club, y Casadó ha ascendido al primer equipo tras firmar la renovación (hasta 2028) y espera convencer al técnico para quedarse y no salir cedido.

GERMAN BONA

En principio, hay otros 7 futbolistas del Barça Atlètic que arrancarán para completar el grupo y que lo darán todo para cumplir un sueño, aunque su sitio en el equipo, en un principio, está con Rafa Márquez. Son los guardametas Ander Astralaga (repetirá como tercer portero del primer equipo) y Diego Kochen (el de Miami está considerado desde dentro del club como uno de los canteranos con mayor futuro); en defensa, se lo ha ganado a pulso el lateral zurdo Gerard Martín, que lo jugó todo con el filial; como centrocampistas, Marc Bernal ha destacado tanto en el pivote como el interior y tiene que sellar la renovación, mientras que Noah Darvich tiene la ventaja de ser ya conocido por Flick y sus asistentes; y arriba, el habilidoso y polivalente Unai Hernández y un Ángel Alarcón que, si le respetan las lesiones, es desequilibrante por banda.

Pedri y Araujo, víctimas de las selecciones

Gavi estará presente en el arranque, aunque no con el grupo, pues todavía se recupera de una larga lesión de rodilla que le obligó a pasar por el quirófano y no se espera su regreso hasta finales de octubre o principios de noviembre. El canterano tiene que ser una pieza imprescindible para Flick y se le echa mucho de menos.

Dos lesionados más también son centrocampistas. Una medular rota y pendiente de la recuperación de Frenkie de Jong, que se concentró con Países Bajos pero tuvo que salir ante la evidencia de que el tobillo todavía le estaba dando problemas. Frenkie, cuando vuelva a estar a tope, debe dar un paso adelante esta campaña con un estilo de juego más adaptado a sus características. Y ahora se suma Pedri, que igualmente no hubiera arrancado con el alemán al estar en la Eurocopa, y de hecho, ha decidido quedarse con la Roja. El de Tegueste, en forma, no tiene rival, pero ha cerrado una temporada muy complicada y estará entre 4 y 6 semanas de baja.

Pedri sufre un esguince lateral interno / EFE

El último en caer ha sido Ronald Araujo en la Copa América. Una lesión en el bíceps femoral podría tener al central uruguayo unos dos meses en el dique seco.

El caso especial de Sergi Roberto

El capitán no tiene equipo después de terminar contrato y no haberse concretado todavía la renovación. El club le ha pedido que espere y tengas paciencia hasta encajar en el fair-play financiero. Si se presenta el miércoles, no será 'oficialmente' como futbolista azulgrana, pero su trayectoria merece el mejor gesto por parte del nuevo cuerpo técnico si así fuera su deseo. Una situación anómala y en la que podría tener algo que decir Hansi Flick. Para Xavi, el de Reus siempre fue un jugador a tener en cuenta sobre el césped por su versatilidad, y sobre todo, en el vestuario.

Las ausencias de los internacionales

Once jugadores del Barça fueron llamados a disputar la Eurocopa y 2, la Copa América. De ellos, el primero en caer eliminado fue Robert Lewandowski. El 'killer' polaco tiene una gran relación con Flick y juntos vivieron sus mejores momentos. También está ya fuera el central danés Andreas Christensen, al que el alemán también puede utilizarlo como pivote y rebajar de efectivos el centro de la defensa. Marc-André Ter Stegen e Ilkay Gündogan fueron los últimos en caer. Seguirán siendo muy relevantes con su compatriota, uno bajo palos, titular fijo, y el otro, o en el pivote o más adelantado, pero liderando el centro del campo.

Todos ellos se irán integrando a medida que cumplan sus perídos vacacionales, aunque seguro que no faltarán voluntarios para volver antes. También han quedado apeados de la Euro los portugueses Joao Cancelo y Joao Félix, que estaban cedidos y tienen su futuro en el aire. El lateral, que pertenece al City, tiene más números de quedarse que el colchonero, que podría acabar en el Benfica.

Sigue el francés Jules Koundé, que con Flick seguirá siendo lateral más que central, y los de la Roja: habrá que ver el protagonismo de Ferran, sobre todo si llega Nico, mientras Lamine Yamal es el tipo de extremo que quiere Flick, de largo recorrido y habilidad. Fermín debe seguir progresando tras su irrupción, pero se va a los Juegos Olímpicos y el 'doblete' le puede afecta a nivel de clubes.

También estarán en París el central Pau Cubarsí, con mucha competencia pero un futuro y ya presente que nadie puede igualar, y Eric García, que regresa de cesión tras una gran campaña en Girona. El de Martorell será de los últimos en incorporarse si antes no ha entrado en alguna operación (como la vuelta al equipo de Montilivi), en la posición, la de central, con más candidatos.

Y por último, Ronald Araujo y Raphinha han terminado, por distintos motivos, su participación en la Copa América. El uruguayo tiene todas las cualidades para gustar a Hansi Flick, por su rapidez y contundencia, aunque la lesión puede ser un hándicap, y el brasileño gustará más o menos y tendrá siempre su futuro en el aire, pero lo da todo y sus números (10 goles y 13 asistencias la última temporada), están ahí.