El panorama electoral del Barça: así se mueven los posibles candidatos

Durante el primer semestre de 2026, los socios del FC Barcelona serán convocados a las urnas para elegir presidente. El actual, Joan Laporta, calculará el mes que mejor le vaya a él y a su junta directiva para poder renovar su mandato. El abogado catalán, de todos modos, no es de regalar meses de mandato. También mirará por el equipo y porque las elecciones no influyan en el rendimiento del conjunto que dirige Hansi Flick.

Para el inicio de la campaña electoral todavía queda mucho, pero los socios que aspiran a derrocar a Laporta han empezado ya a moverse, necesitan estar preparados para cuando llegue el momento. También necesitan que el aspirante sea conocido entre la masa social.

En estos momentos, el gran favorito a ganar las elecciones es Joan Laporta. El presidente quiere seguir en el cargo y llevar las riendas del club cinco temporadas más. “Ha trabajado mucho y ha sufrido mucho desde que tomó el poder del club en este segundo mandato. La situación económica era más que complicada. Ha tenido la valentía de acometer la remodelación del nuevo Spotify Camp Nou y quiere disfrutar con un nuevo mandato, cuando los graves problemas económicos de los últimos años ya estarán solventados”, explican desde el entorno de Laporta.

Poco se ha hablado de momento entre los miembros de su actual junta directiva del grupo que formará la nueva candidatura, aunque está claro que Laporta seguirá confiando en su gente de máxima confianza. Habrá alguna baja de peso, pero muchos de ellos repetirán y el abogado ampliará equipo para cubrir algunas de las bajas que se han producido durante este mandato, entre ellas las de los vicepresidentes Eduard Romeu y Juli Guiu. Algún exdirectivo podría volver al grupo.

Joan Laporta en la última Asamblea General de Compromisarios. / FC BARCELONA / SPORT

En las últimas elecciones, celebradas en marzo de 2021, tres socios fueron candidatos: Laporta, Víctor Font y Toni Freixa. Unos cuantos más lo intentaron, pero no pasaron el corte de las firmas: Agustí Benedito, Xavi Vilajoana, Emili Roussaud, Jordi Farré y Lluís Fernández Alà. De todos ellos, parece que un par volverán a estar en la carrera electoral.

Víctor Font fue segundo tras Laporta en el 2021 y no ha dejado desde entonces de estar presente en el entorno barcelonista. Han sido unas cuantas las ruedas de prensa que ha realizado desde el 2021 para valorar y criticar la gestión de la junta directiva. El líder de ‘Sí al Futur’ pidió que la Asamblea de Compromisarios fuese presencial y que Laporta convocase elecciones en 2025. Está montando un equipo potente y ya está confirmado que se ha incorporado a su grupo Jaume Guardiola, que fue presidente de la Comisión Económica del FC Barcelona desde 2021 y hasta octubre de 2022.

Víctor Font, líder de 'Si al futur' y excandidato a la presidencia del Barça. / Quique Garcia / EFE

Otro grupo importante es ‘Som un Clam’. Se presentó en sociedad en octubre del año pasado y tiene como cabeza visible a Joan Camprubí Montal. El barcelonismo le viene de familia, pues su abuelo, Agustí Montal i Costa fue presidente del club entre 1969 y 1977, mientras su bisabuelo, Agustí Montal i Galobart, lo había sido entre 1954 y 1962. Pide un cambio en la gestión del club, una mayor profesionalización. Uno de los hombres fuertes del grupo es el que fue presidente de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Roche. Otros nombres son los de Marta Pascual, que en el 2021 iba con Xavi Vilajoana, y Georgina Sánchez, hija del excapitán del Barça, Tente Sánchez. Se unió al grupo Jordi Termes, creador de Bizum, aunque ya se ha desmarcado.

Joan Camprubí en la presentación de 'Som un clam'. / Valentí Enrich / SPORT

Ha empezado a trabajar también en la precandidatura el exdirectivo Xavi Vilajoana, que ya fue precandidato en las elecciones de 2021. Obtuvo entonces 1.834 firmas válidas, quedándose a 423 de las que se necesitaban para ser candidato. ‘Futur amb ADN Barça’ fue entonces el lema de su precandidatura. Muy activo en redes sociales en las últimas semanas, ha impulsado ‘Veus del Barça’, una gira en la que pretende saber la opinión de los socios y socias del Barça, algo que ya han hecho otros aspirantes. "Durante demasiado tiempo, los socios y socias se han sentido excluidos. Esto se acaba hoy. Hoy pongo en marcha 'Veus del Barça' ('Voces del Barça'), una gira por Catalunya y más allá, con un objetivo muy claro: escuchar directamente a los socios, socias y aficionados sobre el futuro de nuestro club”, explicó el exdirectivo, que explotará el hecho de haber sido jugador del club y de ser responsable del fútbol base durante el mandato de Josep Maria Bartomeu.

Xavi Vilajoana, en SPORT / SPORT.es

Otro aspirante es el empresario Marc Ciria, que llegó a trabajar con Laporta en el pasado. Está formando un equipo y ha impulsado una iniciativa con el objetivo de llevar a la próxima Asamblea de Compromisarios una votación para que la junta directiva no pueda vender un porcentaje de BLM, la sociedad que gestiona el merchandising del club. Lleva semanas recogiendo firmas para que la actual junta directiva incluya ese punto en la Asamblea. En su equipo está Marc Duch, uno de los impulsores de la moción de censura contra Bartomeu. También destaca el economista Iván Cabeza. Otros nombres del equipo son Antoni Martín, Nuria Ramírez y Joan Costa.

Marc Ciria, socio del Barça, recoge firmas para parar la venta de BLM / Dani Barbeito / SPO

Parte del entorno forma también el grupo ‘Suma Barça’, que está liderado por Ricard Font y del que forman parte otros barcelonistas como Josep Maldonado, Beto Agustí y Ernest Pérez-Mas, fundador de Parlem Telecom. El grupo nació sin aspiraciones electorales, pero seguramente más de uno de sus integrantes formará parte de alguna precandidatura.

Este es el panorama actual de cara a las elecciones a la presidencia del Barça. De aquí a que sean convocadas, seguramente aparecerá algún otro socio que quiera aspirar a la presidencia. También se producirán movimientos entre los grupos buscando una candidatura única que difícilmente se hará, aunque sí es posible que alguno de estos grupos se integre en otro. Quedan meses, pero los movimientos ya son intensos.