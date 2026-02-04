Panini crea el ‘Tributo Andrés Iniesta’

Panini lanza su primera colección exclusiva dedicada a un deportista español. Es el ‘Tributo Andrés Iniesta’, un viaje por la historia de una leyenda del fútbol que ha transformado el juego con su talento y se ha convertido en fuente de inspiración para nuevos jugadores.

A través de 50 cartas personalizadas, con su firma incluida se repasan sus maravillosos años con el Barça, donde ganó 32 títulos; la selección española con la que conquistó la triple corona (Mundial y dos Eurocopas); el cambio de cultura que impulsó en el Vissel Kobe (Japón), al que llevó a lograr los primeros éxitos de su historia; y su paso por el Emirates Club FC de Ras Al Khaimah (Emiratos Árabes Unidos).

‘Tributo Andrés Iniesta’, que ha sido editado por Panini para rendir homenaje a una carrera inigualable, contiene 50 cartas y un autógrafo original y diferente en cada caja. Iniesta se convierte en el primer deportista español que tiene esa colección de exclusivos cromos siguiendo el camino trazado en su día con el ‘Tributo Kobe Bryant’ como homenaje al mítico jugador de Los Ángeles Lakers y el ‘Tributo Jannik Sinner’, el exitoso tenista italiano.

“Detrás de cada carta hay un pedazo de mi historia futbolística y de lo que he compartido durante tantos y tantos años con mis compañeros, entrenadores y la afición. Es un honor que Panini haya pensado en mí para realizar este tributo. Un honor y, al mismo tiempo, un orgullo tras sentir que esta colección ha sido realizada con mucho mimo y pasión”, explica Iniesta tras descubrir el tributo que le ha dedicado Panini.

La colección ya está disponible en todo el mundo en la web www.panini.es.