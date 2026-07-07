Palos al Ajax por el fichaje de Ter Stegen: "Actúan como si les hubiese tocado la lotería"

Marc-André Ter Stegen se incorporará en los próximos días al Ajax como nuevo portero del club holandés. La cesión del alemán está pactada a expensas de la revisión médica que pasará en Amsterdam y llega para ser el guardameta titular. La operación ha generado polémica en Holanda y el entorno del Ajax duda de que sea la solución tras un año muy complicado en la portería del conjunto holandés. El entorno no se fía de Ter Stegen.

El periodista Valentijn Driessen, columnista habitual del 'Telegraaf' fue muy duro con su contratación: "Ahora traen a un portero que solía ser bueno en el pasado, pero no van a sacar nada de esto". El también periodista Johan Derksen añadió que "ha defendido una portería en tres ocasiones en 22 meses siempre está lesionado. En el Ajax actúan como si les hubiera tocado la lotería y con esos antecedentes lo dudaría mucho", comentaron en 'Vandaag Inside Oranje'.

Los dos periodistas, muy conocidos en Holanda, criticaron de forma muy dura la política de fichajes del Ajax con la llegada también del lateral Henrique: "Ese tipo tiene una historia peculiar, ¿verdad?, Tuvo que dejar el Mónaco porque ganaba demasiado, pero ¿acaso ahora gana mucho menos?. El club aún conserva un nombre del pasado, por supuesto, pero ya no queda nada de él".

Ter Stegen debe viajar en las próximas horas hasta Holanda para rubricar su fichaje en una operación que tiene el visto bueno del director deportivo, Jordi Cruyff, y del nuevo técnico, Míchel, quien contó con el portero alemán en el Girona y tiene clarísimo que puede ser un jugador muy importante para su proyecto en el Ajax si las lesiones le respetan. El Ajax se quedará con una opción de compra y podria firmarle definitivamente si su rendimiento es bueno.