El palo de Valdano al Barça de Flick: "Esperaba que estuviesen mucho mejor"

El exentrenador y ahora analista, Jorge Valdano, reconoció sentirse defraudado por el nivel que está dando el Barça de Hansi Flick esta temporada y explicó que el equipo está sufriendo mucho porque el físico no le llega a estas alturas de temporada: "Esperaba que el Barcelona estuviera bastante mejor de lo que está, incluso físicamente. El otro día vi a jugadores muy cansados y algunos, como Pedri, que tuvieron que pedir el cambio porque estaba agotado", indicó en 'Movistar'.

Para Valdano, la única explicación posible es que el Barça no está tan ajustado tácticamente como el curso anterior y los futbolistas deben hacer muchos más esfuerzos físicos: "Sorprende este estado físico porque el Barça no jugó el Mundialito en verano y deberían estar más descansados. Hacen esfuerzos mucho más largos y el equipo no está ajustando bien la presión que hacían la temporada pasada. Eso los está haciendo sufrir mucho".

Valdano considera que el Clásico ante el Madrid "será una final" y cree que es un partido mucho más decisivo de lo que la gente se podría imaginar a pesar de que no se ha llegado al ecuador de la temporada: "El que pierda quedará marcado psicológicamente y puede pasar un mal momento. Tendrán que pasar un par de semanas para que recuperen el equilibrio. Un Madrid-Barça te acaba sirviendo de un diagnóstico importante".

Pese a todo, Valdano reconoció que "a estas alturas de temporada, los dos equipos aún no están hechos pero sí muestran cosas de lo que puede suceder en el futuro". En este sentido, recalcó que el Madrid está aún mucho más verde que el Barça este curso por la llegada de un nuevo entrenador y los muchos fichajes que han realizado. También puso en valor el gran momento goleador de Kyllian Mbappé, algo que podría decantar la balanza si el choque va muy reñido.