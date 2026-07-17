FC BARCELONA
Palo tremendo de Gil Marín a Laporta por Julián Álvarez: "Es frívolo y está actuando para su circo particular"
El consejero delegado es muy duro con el presidente blaugrana: "Está actuando. Hablé con él y le dije 'déjalo ya'"
El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha lanzado un duro discurso contra el presidente del Barça, Joan Laporta, por su actuación en las negociaciones para fichar a Julián Álvarez. El club rojiblanco publicó un primer corte de la entrevista en la que Gil Marín dejaba claro que no venderían al delantero y ahora ya han revelado todas sus declaraciones de forma integra. El palo a Laporta es descomunal: "En este tema está actuando para su círculo particular. Ya sabe desde hace tiempo que Julián Álvarez no va a jugar en el Barça esta temporada", apuntó.
Gil Marín fue más allá y explicó su última conversación con Laporta para que rebajara el tono sobre su futbolista: "Conozco a 'Jan' lo suficiente para pensar que él permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Tengo una buena relación personal con él. Hablé personalmente con él y le dije: ‘por favor, déjalo estar, no lo queremos vender ni lo vamos a vender, deja de insistir", afirmó.
El consejero delegado del Atlético también dio a entender que en el Barça están engañando al futbolista: "Pero él mantiene esa situación, porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta mantener esta relación con el aficionado y con los medios, pero él sabe perfectamente que Julián no va a jugar en el Barcelona la próxima temporada. No obstante, le gusta mantener ese juego con aficionados y con medios de comunicación... Y lo peor, con el mismo Julián”.
Habrá que ver si Joan Laporta reacciona a estas manifestaciones porque explicó hace unos días que sí había hablado con los dirigentes del Atlético para explicarles la oferta y para dejarles claro que no la iba a mantener por un tiempo indefinido. En el Atlético ya han dado un paso más en esta guerra y ahora sí que parece improbable que las negociaciones se vayan a reiniciar, aunque el futbolista podría salir públicamente a incendiarlo todo. Se vienen días complicados.
- La aplaudida reflexión de Erling Haaland: 'Los hombres tenemos la obligación de redistribuir ese trabajo de cuidados que históricamente ha sido depositado sobre las mujeres
- Más de 50 mil franceses reclaman repetir la semifinal ante España por una supuesta mano de Lamine Yamal
- El rol que le espera a Ferran Torres en el PSG de Luis Enrique
- Desvelan los detalles del 'no' de Nico Williams al Barça
- Palo de Kane a Tuchel: 'Estoy destrozado. A este nivel, no es suficiente
- Laporte, 'fórmula Iñigo Martínez' como complemento de Cubarsí
- Bellingham lo vio venir: Tuchel acabó destripando a Inglaterra
- Máxima precaución con Lamine Yamal