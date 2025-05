Palo de Sacchi a Flick: "Esperaba algo más de este Barça. El Inter puede superarlos"

El exentrenador Arrigo Sacchi comentó el tremendo partido entre el Barça y el Inter y reconoció que no esperaba que los italianos pudiesen plantar cara de forma tan enérgica al equipo blaugrana. Sacchi pegó un palo al Barça por sus errores y afirmó que si Flick no corrige los tremendos errores defensivos, el Inter pasará: "Sinceramente, esperaba algo más del Barça. Sobre todo en la segunda parte. Los he seguido toda la temporada y me han impresionado mucho más en otros partidos. Hay que felicitar al Inter y a Inzaghi porque los supo poner contra las cuerdas y si saben explotar sus errores son claros candidatos a pasar", explicó en 'La Gazzetta dello Sport'.

Sacchi no entiende como el Barça puede dejar tantos espacios atrás asumiendo un riesgo innecesario: "El Barça tiene un gran juego en el centro del campo, pero en defensa es muy inestable. Cuando les superan en la presión se quedan muy desprotegidos atrás. Y no se pueden quedar así y menos ante equipos como el Inter. La fase defensiva de los blaugrana es insuficiente y los puede condenar".

De hecho, Sacchi indicó que Lamine Yamal y la fuerza ofensiva del equipo blaugrana puede quedar en nada si siguen cometiendo fallos defensivos: "Lamine hizo un partido excepcional, pero también demuestra que un solo jugador no basta. Lo hizo muy bien con el balón, pero sin embargo y a pesar de tantas jugadas suyas, el Barça no ganó el partido. Si no mejoran en la fase defensiva, este equipo se arriesga a perderlo todo".

Sacchi comentó que el partido de vuelta pinta a muy interesante, pero que "el Inter para pasar necesita recuperar a jugadores importantes y explotar todo lo bien que hizo en la salida de los contragolpes y en el balón parado. En esas dos facetas son muy superiores al Barça y eso puede marcar la diferencia. Está claro que estos chicos del Barça son un peligro ofensivo, pero el Inter ha demostrado tener armas para poder pasar a la final".