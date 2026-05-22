El 'palo' de Rashford al Manchester United

Marcus Rashford está más que feliz en Barcelona. Llegó como cedido al Camp Nou, pero rápidamente se adaptó a un equipo y a un staff técnico que confiaron en él desde el primer día. Y el inglés ha devuelto esa confianza a base de asistencias y goles. Es por eso que tanto el club azulgrana como el jugador harán todo lo posible para que el paso de Rashford por el Barça no haya sido de apenas unos meses, sino que se pueda prolongar en el tiempo.

Primero, habrá que negociar con el Manchester United, pero lo cierto es que el futbolista va dejando claro que su idea es la de permanecer en el Camp Nou. La última muestra ha sido un 'story' que ha subido a su perfil de Instagram en el que deja claro a quién toca agradecer estos últimos años en el mundo del fútbol. Después de una etapa con más sombras que luces en Old Trafford, la cesión en el Aston Villa le sirvió para ganar en confianza, igual que ha podido hacer en Barcelona.

Rashford celebra el gol de Ferran en el clásico / Valentí Enrich / SPO

Así, cuando toca dar las gracias, Rashford tiene claro a quién dárselas. Y no son precisamente a un United, donde se tuvo que marchar por la puerta de atrás. "Gracias a Unai, Hansi, Thomas, Aston Villa, Barcelona e Inglaterra por creer en mí cuando las cosas se pusieron difíciles", señaló el actual extremo del Barça en su cuenta de Instagram, olvidándose totalmente del club con el que aún tiene contrato.

En la lista de Inglaterra

Este mensaje llega apenas unos minutos después de que Thomas Tuchel anunciara que Marcus se encuentra entre la nómina de futbolistas que el alemán ha decidido elegir para representar a Inglaterra en el próximo Mundial que se disputará durante este verano. Es un premio más que merecido para un futbolista que ha aportado muchísimo en los meses en los que se ha enfundado la elástica del equipo azulgrana.

Rashford ha dejado una gran imagen en el Camp Nou y es por ello que, desde las oficinas de la dirección deportiva, se está trabajando para que el inglés siga visitiendo la zamarra del Barça durante el próximo curso. Veremos si las negociaciones llegan finalmente a buen puerto, pero lo cierto es que al ex del Manchester United le ha servido la cesión para darse a conocer de nuevo y demostrar que sigue teniendo mucho fútbol en sus botas.