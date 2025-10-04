Palo monumental de Flick a la Federación por convocar a Marc Bernal

Si no hubiera suficiente con la polémica sobre Lamine Yamal y la selección, el entrenador del Barça, Hansi Flick, abrió otro melón con la convocatoria de Marc Bernal para la sub'21. El técnico blaugrana se mostró totalmente en desacuerdo con que esté en la lista: "Es una situación difícil: creo que no está preparado para jugar en este momento. No sé que que quieren de él, hay que ir con cuidado y no está para jugar muchos minutos", sentenció.

Flick, visiblemente crispado con este tema, dejó claro que no entiende para que se llevan a Marc Bernal: "Lo vemos en los entrenamientos: no está como antes de la lesión y eso vale para mí y la Federación", señaló.

El entrenador barcelonista está parando mucho a Marc Bernal desde que tuvo el alta médica de su importante lesión de rodilla. De hecho, pararon su regreso hasta que pasó un año desde la operación de rodilla a pesar de que el futbolista llevaba casi un mes entrenándose al mismo ritmo que sus compañeros.

Flick ha hablado con el jugador y le ha pedido paciencia. Le consideran pieza clave de futuro y no quieren una recaída o problemas en la rodilla, por lo que va a jugar paulatinamente con un plan de trabajo muy específico. Irá entrando como lo hizo Gavi el curso pasado con total calma y a medida que vaya cogiendo ritmo de competición.

De hecho, el Barça frenó una cesión del futbolista al entender que no estaba para irse a otro equipo y jugar de titular desde el inicio de temporada. Querían recuperarle totalmente en la plantilla blaugrana y, por ello, Flick vetó su salida. Ahora, tienen miedo que en la sub'21 lo expriman cuando entienden que no está listo aún para jugar muchos minutos. Otra polémica con la Federación.