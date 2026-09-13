El 'palo' de Luis Castro al Barça: "La próxima vez vamos a intentar tapar el Sol..."

El Barça se volvió a colocar como líder en solitario de la tabla tras ganar al Levante en un partido que se complicó más de lo esperado. Los valencianos lucharon y estuvieron a punto de levantar un 0-3 en contra, pero finalmente el tanto de Adeyemi sentenció el encuentro en los minutos finales.

En el club azulgrana, algunos pesos pesados terminaron molestos por el estado del césped del Ciudad de Valencia. Flick, Cubarsí y Eric se quejaron de que estaba seco y costaba mucho más jugar en condiciones, algo que llegó a los oídos de Luis Castro y el entrenador del Levante tiró de ironía para contestar al Barça.

"Nosotros mojamos el césped, pero si una persona de la grada se estaba muriendo por el sol, lo que no podemos hacer es tapar el sol. Hemos cortado el césped, hemos regado el campo porque no nos gusta ganar poniendo el césped mal. El césped estaba muy bien para un equipo que ha cambiado el césped a principio de temporada. Hemos jugado en otros estadios donde el césped estaba mucho peor", afirmó tras el partido en los micrófonos de Movistar+.

De hecho, el portugués reconoció que su equipo cambió los planes de entrenamiento previos al encuentro para no afectar al estado del terreno de juego: "Ayer vinimos aquí a entrenar y no vinimos antes porque queríamos que el césped estuviera bien. Nosotros queremos ganar con el césped bien, pero hay una cosa que el Levante no conseguimos hacer. A la próxima intentaremos tapar el sol. Estás a las cuatro de la tarde jugando en Valencia, es imposible. Los jugadores lo han dicho cuando han salido al calentamiento", sentenció.

A pesar del estado del césped y de la tremenda calor, el Barça volvió a ganar en Valencia a las 16:15 h por segunda semana consecutiva. Los culés siguen en lo más alto de la tabla y son el único equipo que ha sumado el 100% de los puntos este curso.