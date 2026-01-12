Palo de Laporta a Mbappé por su comportamiento: "Estaban jodidos, pero se debe ser respetuoso"

Fue una de las imágenes de la Supercopa. Killyan Mbappé pidiendo a sus compañeros retirarse del campo para no presenciar la entrega del trofeo al Barça. Ese momento dio la vuelta al mundo y no gustó, incluso, a alguno de los miembros de la plantilla blanca y el presidente del Barça, Joan Laporta, le afeó la acción: "Me sorprende lo que hizo Mbappé. En la victoria y en la derrota se debe generoso y respetuoso. Esto es deporte y se debe tener un comportamiento normal. Creo que nosotros, en la victoria fuimos generosos y respetamos al equipo contrario. Por eso no lo puedo entender", comentó Laporta en 'Rac-1'.

Laporta explicó que los dos equipos andaban algo picados desde el partido de Liga del Bernabéu y eso se acabó notando sobre el terreno de juego: "Había un punto diferente desde el partido de Liga y estaban algo picados los futbolistas. Es algo que se puede entender. La verdad es que yo no vi ese momento de Mbappé sobre el campo, pero entiendo que debían ser momentos muy jodidos. Debían estar muy jodidos y hubo esa reacción".

De hecho, Laporta indicó que le da la sensación de que los jugadores blancos podían estar picados tras comprobar la superioridad blaugrana: "Creo que ellos ya se imaginaban que nosotros teníamos más opciones de ganar este partido, pero lo pudieron constatar sobre el campo y eso, al final, es jodido porque ves lo que hay", comentó Laporta.