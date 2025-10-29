Palo de Kroos a Flick: cree que llevó al Barça a la derrota en el Clásico

El exjugador madridista Toni Kroos analizó la derrota del Barça en el Clásico y responsabilizó directamente a Hansi Flick por su planteamiento y la elección de jugadores en el once titular. El alemán indicó que el técnico blaugrana falló estrepitosamente y dio ventaja al Madrid en el partido: "En el centro de la defensa no entiendo que juegara Eric Garcia que, futbolísticamente, es un poco mejor que Araújo. Pero Araújo tiene la potencia física para perseguir más al rival, sobre todo cuando defiendes tan alto. Habría sido el jugador ideal para ese estilo de juego y ese oponente. La verdad es que no lo puedo entender", explicó en el podcast 'Einfach mal Luppen'.

Para Kroos, la ausencia dle uruguayo fue una bendición para los delanteros del Madrid porque se enfrentaban a centrales con menos velocidad y consiguieron muchas ventajas en el uno contra uno y en los desmarques: "Cuando tienes a Mbappé y Vinícius enfrente, necesitas a alguien que pueda igualar ese ritmo. Eso lo puede hacer Araújo. Me sorprendió mucho su ausencia".

El exjugador madridista indicó también que el Barça tiene muchos problemas defensivos esta temporada y que van a ser difíciles de solventar. Para Kroos, la marcha de Íñigo Martínez va a se run grave problema durante toda la temporada porque la solvencia de los blaugrana queda ahora en entredicho: "Ya lo comenté en su momento: Íñigo Martínez era muy importante. El año pasado fue el central del Barça con mejor salida de balón. No era el más rápido, pero era un excelente defensor y tenía un gran juego de construcción. Contra el Madrid se notó su ausencia cuando el equipo sufrió la presión alta. No lo reemplazaron y eso les está pasando factura".

Kroos también indicó que el resultado del Clásico no es definitivo porque queda mucho y porque el Barça va a recuperar jugadores importantes que están lesionados y subirá el nivel: "Es justo decir que el Barça llegó muy debilitado: desde el portero hasta el entrenador porque Flick no pudo estar en el banquillo. También les faltaron jugadores clave como Raphinha, Dani Olmo o Lewandowski y eso se nota muchísimo en un partido de estas características. Seguro que irán a más.