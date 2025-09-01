Palo de Flick al vestuario: "Los egos matan al éxito"

El Barça enfrentaba un partido complicado en el campo de Vallecas ante el Rayo Vallecano, sobre todo por el estado del césped, pero después se ha añadido la problemática con la ausencia de la tecnología del VAR para ayudar al árbitro, Mateo Busquets, a dirigir el encuentro.

A pesar de ello, el entrenador culé, Hansi Flick, fue autocrítico con el juego de su equipo y ha elogiado al rival, además de a su portero, Joan Garcia, sobre el que dijo que ha hecho un "partido fantástico".

"Concuerdo con Lamine sobre la falta de intensidad, pero hemos hecho demasiados errores. En la primera parte pudimos hacer un segundo gol, pero el Rayo ha jugado de manera fantástica. No estoy contento con el equipo porque hemos tenido demasiadas pérdidas de balón", decía Flick a DAZN. "Jugar aquí siempre es complicado pero hay que jugar mejor. Iñigo hace un trabajo increíble con este equipo. Ya lo dije ayer en ruedas de prensa. En circunstancias en las que te aprietan, hay que jugar mejor con el balón. Hemos hecho demasiados errores, así que tenemos que estar contentos con el punto".

Además, Flick quiso evadir las excusas sobre el estado del césped o la falta del VAR: "No hay excusas, ya sabéis como soy. Tenemos que controlar más el balón y tener más posesión porque este es nuestro estilo de juego. La intensidad no ha sido buena. El estado del césped no tiene nada que ver".

"Normalmente decimos que los equipos tienen que tener las mismas condiciones, así que no sé lo que ha pasado con el VAR. Buscar soluciones para esto no es mi trabajo. Ni para nosotros ni para el Rayo ha ido bien esta circunstancia", añadía el alemán sobre el vídeoarbitraje.

Más tarde, en rueda de prensa, Flick ha repetido su amor por Joan Garcia, que ha realizado varias paradas de mérito. "Joan Garcia es bueno con la pelota y es rápido. No ha cometido errores hoy y tiene confianza con y sin la pelota. Es una maravilla verle. Ha sido una buena decisión comprarle", comentaba el técnico.

Uno de los nombres de los que no ha querido hablar es de Fermín López, del que sigue abierto su futuro y su posible salida al Chelsea: "Hoy tenemos que hablar del equipo, y no sobre los jugadores. Cuando el mercado cierre, lo importante es que todos estén con el equipo".

"El año pasado jugamos y trabajamos como equipo y lo más importante es que no haya egos porque esto mata al éxito del equipo", añade. "He hablado de lo de hoy con los jugadores porque la mayoría se van con las selecciones. Y hay que decirlo".

Finalmente, Flick negó que en el equipo haya 'Laminedependencia'. "Es un jugador clave como Pedri, Raphinha o Frenkie. Es normal que al principio de temporada tengamos algunos problemas para volver, pero creo que el parón nos vendrá bien", finalizó.