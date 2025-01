Palo de Flick a la plantilla: "Ya es la tercera vez que llegan tarde"

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, no dejó lugar a dudas en la rueda de prensa previa al Clásico de la Supercopa de España sobre uno de los valores que considera innegociables: la puntualidad. El técnico alemán, conocido por su rigor y enfoque disciplinado, abordó el tema de manera directa, dejando claro que no tolera retrasos en la plantilla.

"Nunca digo quién va a empezar. Los dos porteros han hecho partidos muy buenos y depende de lo que vamos a plantear. No puedo decir nada. Pero tengo que aclarar que no hay tanto ruido como se dice. Los dos son profesionales y no habrá problema. Es la tercera vez que llegan tarde", declaró Flick, en referencia a Iñaki Peña y Jules Koundé.

El técnico dejó entrever que las recientes decisiones en cuanto a alineaciones están vinculadas con cuestiones disciplinarias. Tras el partido contra el Athletic Club, Flick había llamado la atención al simplemente señalar "Ha jugado Tek" (apodo de Wojciech Szczesny), sin dejar claro que la elección del guardameta titular hubiera sido un castigo para Iñaki Peña por su falta de puntualidad. Ahora, Flick confirmó que no solo Peña ha sido sancionado, sino que esta sería la tercera ocasión en la que impone medidas similares.

La importancia del orden en el proyecto de Flick

Desde su llegada al banquillo del FC Barcelona, Flick ha buscado instaurar una cultura de disciplina y compromiso en un equipo que busca recuperar su identidad. Aunque decisiones como estas pueden generar polémica, el entrenador alemán ha sido claro en que el respeto a las normas es clave para alcanzar el éxito colectivo.