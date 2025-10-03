Palo de la Federación al Barça por la baja de Lamine Yamal

Lamine Yamal vuelve a estar de baja. El extremo azulgrana volvió de la selección española, tras el anterior parón de selecciones, con una lesión en el pubis que lo mantuvo tres semanas en el dique seco, perdiéndose los partidos contra Valencia, Newcastle, Getafe y Oviedo. Regresó a los terrenos de juego el pasado fin de semana ante la Real Sociedad, jugó la última fase del partido y fue decisivo. Con ritmo, fue titular el miércoles ante el PSG en la Champions: jugó todo el partido pero lo acabó con molestias en la misma zona.

Por ello, a pesar de haber sido convocado por Luis de la Fuente para este parón de selecciones del mes de octubre, el FC Barcelona emitió un comunicado en el que confirmaba que dichas molestias no han remitido y, por ello, estará de baja durante las próximas 2-3 semanas. De esta manera, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó su baja para la concentración de la selección para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid. No obstante, no se ha comunicado todavía quien será su sustituto.

"Tras la petición de información médica por parte de los servicios médicos de la RFEF en el día de ayer, los servicios médicos del FC Barcelona han remitido esta tarde, una vez publicada la convocatoria oficial, unas molestias en la zona del pubis del delantero blaugrana. Por ello, en aras de favorecer una pronta recuperación sin riesgo alguno como se hace con todos los futbolista que juegan con la Selección española, se procede a su desconvocatoria", reza el comunicado de la Federación, con palo incluido al club blaugrana.

En vilo por su regreso

El delantero catalán se pierde seguro el partido de Sevilla y su evolución determinará si está listo para jugar en el retorno de la Liga. El partido del Barça para la jornada post parón de selecciones está programado para el sábado 18 de octubre. Los de Flick reciben al Girona, más que probablemente en Montjuïc, aunque no está descartado que el choque pueda jugarse en el Spotify Camp Nou.

De todos modos, en ningún caso se arriesgará con Lamine Yamal, teniendo en cuenta que tras el Girona, el Barça tiene un compromiso importante de Champions ante el Olympiakos y el siguiente fin de semana, el domingo 26 de octubre, el clásico contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Que Lamine esté al cien por cien para el partido ante los de Xabi Alonso es el gran objetivo ahora mismo en el Barça.