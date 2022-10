El 'palo' del exmadridista Dudek a Lewandowski

"Lewandowski tiene un problema para mostrar su potencial en la Champions", indicó el exportero Algunos le achacan al polaco no haber anotado ni ante Bayern ni ante Inter, los dos rivales más complicados del Barça en lo que llevamos de campaña

Ni haber anotado doce goles en apenas once partidos disputados esta temporada parece salvar a Lewandowski de sus críticos. El polaco ha aterrizado en el Camp Nou y no ha tardado en ponerse el mono de marcar tantos, pero no es suficiente para algunos. Jerzy Dudek, exguardameta polaco del Real Madrid, ha sido especialmente contundente en su columna del 'Przeglad Sportowy'.

Los críticos le achacan a Robert Lewandowski no anotar ante los equipos más potentes a los que se ha enfrentado, sobre todo esta temporada. Quieren que ante Bayern o Inter, los dos rivales más complicados en lo que llevamos de calendario azulgrana, también marque las diferencias.

"El Barcelona, por un lado, vence a los equipos más débiles en LaLiga, pero por el lado, no puede con el Bayern y el Inter en la Champions League. La cuestión también se aplica a Robert, que marca mucho y regularmente en la liga, pero por ahora tiene un problema para mostrar su potencial en la Champions", ha comentado Dudek.

El duelo ante el Inter, por lo tanto, también será una prueba de fuego para los críticos de Lewandowski. El polaco quiere redimirse y el conjunto 'nerazzurro' podría ser su próxima víctima. "Todos estamos esperando el gol de Robert, sin duda tranquilizaría a todos los descontentos sugiriendo que el polaco marca goles solo contra los equipos más débiles. Esto obviamente no es cierto, pero los partidarios de esta teoría perderían uno de sus argumentos", sentenció su compatriota.