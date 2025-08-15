El palo endulzado de Flick a Fermín

En la última pregunta de la rueda de prensa, Hansi Flick fue preguntado por lo que espera de Fermín López esta temporada. Lo que podía parecer una pregunta inocente, acabó convirtiéndose en un palo hacia el canterano, pero con buen sabor de boca final.

El técnico alemán reconoció del onubense que “la temporada pasada fue espectacular” y recordó que “en muchas posiciones tenemos la calidad con diferentes jugadores, también Dani Olmo. Lo podemos gestionar correctamente. Algunos tendrán más minutos que otros, pero estoy muy contento con él”.

No obstante, Flick entró a valorar la pretemporada del centrocampista y aseguró que “siendo honesto, no estaba muy contento con él, pero ha mejorado mucho en las últimas dos semanas. Tuvo un gran partido contra el Como y vimos lo bueno que es, demostrando su fuerza y energía”.

Como decimos, un palo endulzado hacia el jugador formado en La Masia, pero que le puede servir para espabilar a tiempo para el nuevo curso. El técnico alemán siempre se había mostrado encantado con el mediocampista hasta ahora. Es más, todo apunta a que estará en el once ante el Mallorca tras su gran actuación ante el Como.

Fermín volverá a competir con Olmo esta temporada para la posición de mediapunta. Una de las posiciones donde, a priori, la competencia parece más reñida.