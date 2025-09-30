Palo de Deco a Nico Williams por ofrecerse al Barça y no fichar

Uno de los protagonistas de este reciente mercado de fichajes fue Nico Williams. Nuevamente, el delantero del Athletic Club estuvo vinculado con el FC Barcelona y parecía que, este verano sí, podría acabar vistiendo la camiseta blaugrana. Sin embargo, las negociaciones entre el club catalán y el agente del futbolista no acabaron en buen puerto y los culers acabaron reforzándose en la delantera con la incorporación de Marcus Rashford en calidad de cedido, procedente del Manchester United, hasta final de curso.

"Cuando estábamos con el tema de Luis Díaz lo veíamos muy difícil y con Rashford el United solo quería una venta y buscábamos soluciones. Nico no era el perfil exacto que queríamos, pero puede jugar por izquierda y por derecha; Ferran se estaba convirtiendo en un ‘9’ y lo sacas de la ecuación de las bandas. Si traes a Nico tienes derecha e izquierda pero no tanto el perfil de ‘9’. Si un gran jugador como Nico nos plantea venir, cuando el agente nos busca, vamos a hablar y ha sido así. El fútbol es así, el jugador por lo que sea no quería las condiciones que se plantearon, el agente tiene sus intereses y no sabemos cómo va la cosa pero no hay ninguna polémica", comentaba Deco en una entrevista concedida a 'Mundo Deportivo'.

El 'fair play' financiero

El director deportivo del Barça aclaró que no hubo ningún "fallo" en la negociación: "Pusimos las condiciones de club, luego hay que pasar las negociaciones a papel, a los contratos, y nosotros dijimos que no aceptábamos las condiciones que nos ponían porque ningún jugador nos va a condicionar y al final no pasa nada. Es que si vas a negociar dímelo todo lo que necesites y lo que quieres y no lo cambies después. Dimos un plazo para contestar, no contestaron, siguieron su camino y nosotros el nuestro", explicó.

El Athletic fue a LaLiga para saber en qué situación se encontraba el Barça con relación al 'fair play' financiero, algo que molestó mucho a la entidad blaugrana. "El Bilbao no es ningún ejemplo para nada en este sentido", declaró Deco en la citada entrevista y fue muy claro sobre el orden de los acontecimientos con Nico Williams.

"Nosotros no hemos buscado al jugador de ellos, no hemos ido detrás del jugador de ellos. Tienen que preocuparse con el agente que ha venido al Barça varias veces a ofrecer al jugador. No es un tema de club, si un jugador nuestro da autorización a su agente a hablar con otros equipos nosotros no podemos cabrearnos con los otros por esto. Solo que quede claro que nosotros no hemos buscado a Nico sino que es el agente el que nos ha buscado. Y si las negociaciones de Luis Díaz y Rashford estaban un poco complicadas, nosotros debíamos buscar soluciones", concluyó sobre uno de los culebrones del verano.