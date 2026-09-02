'Palo' de Dani Olmo al Atlético por el caso Julián Álvarez

Dani Olmo ha lanzado un mensaje contundente sobre el caso Julián Álvarez. El futbolista del Barça fue preguntado este miércoles, durante el homenaje que recibió en Terrassa tras proclamarse campeón del mundo con España, por la gestión que hizo el Atlético de Madrid de la situación del delantero argentino y no dudó en posicionarse.

La pregunta hacía referencia a la propia experiencia de Olmo, que abandonó el RB Leipzig con contrato en vigor para cumplir su sueño de jugar en el Barça. El internacional español fue cuestionado sobre si entendía la postura del Atlético después de que Julián también expresara su deseo de cambiar de equipo y acabara sin poder hacerlo: “No, no lo entiendo. Al final, todos tenemos nuestros sueños y Julián tenía el suyo. Ha luchado por él y no ha podido ser. No pasa nada, la vida sigue…”, respondió Olmo.

Un mensaje que apunta directamente al Atlético

Las palabras del internacional español suponen un nuevo dardo al Atlético de Madrid en plena polémica por la situación de Julián. Olmo considera que el delantero tenía derecho a perseguir su sueño y deja entrever que no comparte la manera en la que el club rojiblanco gestionó su deseo de abandonar el Metropolitano.

La comparación cobra especial fuerza por la propia trayectoria reciente de Olmo. El futbolista catalán dejó el Leipzig pese a tener contrato para fichar por el Barça y cumplir así su deseo de regresar al club azulgrana. Una situación que él mismo utiliza ahora como referencia para valorar el caso del argentino. El Atlético se mantuvo firme durante todo el verano ante el interés del Barça por Julián y rechazó cualquier posibilidad de negociar su salida.

Dani Olmo asomándose al balcón / Gorka Urresola

Olmo entiende la decisión del Barça

El centrocampista también fue preguntado por la decisión del Barça de no realizar el homenaje previsto a sus jugadores campeones del mundo. El club azulgrana había previsto reconocer a sus ocho internacionales antes del partido ante el Athletic Club, pero finalmente Joan Laporta decidió cancelar el acto por el contexto generado tras los incidentes ocurridos en Elche.

Olmo aseguró que los jugadores comprendieron los motivos de la entidad y respaldaron la decisión tomada por el presidente azulgrana: “Entendimos y respetamos que el Barça considerara que no era el momento para el homenaje. Sabemos que el club nos valora mucho”, explicó el futbolista.

“El Mundial ya es historia”

Olmo habló también de su reciente conquista con España y dejó claro que, pese a la emoción de regresar a su ciudad para celebrar el título, ya toca mirar hacia adelante: “El Mundial ya es historia. Vamos a por la Champions”, afirmó el jugador blaugrana.

El mensaje resume las prioridades del futbolista después de un verano inolvidable. Olmo fue una pieza importante en el camino de España hacia el título mundial y este miércoles pudo compartir la celebración con sus vecinos de Terrassa. El acto comenzó con la recepción institucional en el Ayuntamiento y posteriormente el jugador salió al balcón para saludar a los casi mil aficionados congregados en la Plaça de la Vila. El consistorio había preparado además una pantalla para que los asistentes pudieran seguir el homenaje. Olmo volvió así a su ciudad natal como campeón del mundo, dos años después de haber recibido también el reconocimiento de Terrassa tras conquistar la Eurocopa con España.