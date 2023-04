El palo de Cerezo a Xavi: “Tendría que haber puesto sombrillas en Getafe”

El presidente del Atlético de Madrid hizo broma sobre las palabras del técnico del Barça en la rueda de prensa pospartido en el Coliseum Alfonso Pérez En los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena Ser, el mandatario rojiblanco habló, entre muchas otras cosas, del duelo de este domingo a las 16:15h en el Camp Nou

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se citan este domingo a las 16:15h en el Spotify Camp Nou para dar inicio a la que podría ser una jornada determinante en la carrera por el título de liga, que ahora mismo mantiene a Barça y Real Madrid con opciones.

En el marco de este duelo, Enrique Cerezo, presidente del club rojiblanco, ha concedido una entrevista a 'El Larguero' de la 'Cadena Ser' en la que ha hablado de diferentes temas, empezando por el 'Caso Negreira', pasando por las declaraciones de Xavi en Getafe, y acabando por la actualidad de los colchoneros.

En el tono que le caracteriza, Cerezo habló también sobre el horario del partido de este fin de semana, que justamente es a la misma hora que el último encuentro de los azulgranas en Getafe. En ese, Xavi Hernández excusó el empate por el sol: "Sin ánimo de que suene a excusa, no estamos acostumbrados a jugar con sol. Estamos acostumbrados a jugar de noche, es una evidencia". El presidente rojiblanco opinó en los micrófonos de la Ser: "¿Sol en el Camp Nou? Qué bien el sol, es maravilloso. Xavi tendría que haber puesto sombrillas en el campo contra el Getafe".

Sea como sea, el partido será importante para el futuro de ambos clubes en LaLiga. Ahora, el Atlético está a tan solo dos puntos del conjunto de Ancelotti, por lo que si consiguen la victoria en el Spotify Camp Nou y los blancos pierden, se harían con la segunda plaza. El momento de forma de los de Simeone les permite soñar: "Tal y como estamos, puede que el Madrid tenga presión".

Como no podía ser de otra manera, Cerezo también fue preguntado por el 'Caso Negreira'. Aseguró que Laporta no había convencido a nadie, y además, afirmó que "me parece desastroso el caso Negreira, pero tampoco puedo opinar mucho más. Ha opinado LaLiga y estamos de acuerdo".