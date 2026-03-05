En Inglaterra contra Rashford: "No lo entiendo como jugador y no lo repescaría para el United"

Marcus Rashford sigue generando mucho debate en Inglaterra. Su salida traumática del Manchester United y su buen rendimiento en el Barça ha encendido al entorno del United y el exjugador. Bryan Robson, no habló demasiado bien del futbolista blaugrana: "Cuando estás en el Manchester United y todo el mundo dice que ha perdido la confianza y la creencia en su propio rendimiento en el club, y él va y dice que está empezando a disfrutar de su fútbol de nuevo en el Aston Villa. Marcus Rashford, como jugador, no lo entiendo", aseguró a 'Boyle Sports'.

Robson dejó claro que el United no debe repescar al futbolista porque ya es historia en el club y porque su regreso podría traer complicaciones dentro del vestuario del equipo: "Si no disfrutas del fútbol en el Manchester United, algo no va bien contigo. No estoy seguro de si traería de vuelta a Marcus solo porque los chicos podrían decir: '¿Y qué hay de su actitud?'", indicó.

El United está ahora bien cubierto en su parcela ofensiva. Actualmente, el club cuenta con Amad, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Mason Mount, quien es un jugador estrella cuando está en forma, aunque no ha podido tener demasiada continuidad en el equipo. La idea del club no es reforzar demasiado el ataque, por lo que el regreso de Rashford parece prácticamente descartado.

Rashford ya ha manifestado que no desea regresar tampoco al United y desea quedarse en el Barça. El club blaugrana tiene claro que deberá pagar los 30 millones de euros de la opción de compra y está ajustando el salario del futbolista para que la operación sea viable desde el punto de vista económico. Si no pasa nada extraño, el inglés tendrá continuidad en el club porque tanto la dirección deportiva como Hansi Flick cuentan con él.