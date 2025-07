Palo brutal de Sheringham a Rashford: "No merece jugar en el Barça"

Tedd Sheringham fue un futbolista muy querido en el Manchester United. El exdelantero tuvo una carrerra exitosa en Inglaterra y reconoció a 'Sky Sports' que le sorprende toda la historia reciente de Marcus Rashford y su conflicto con el United. Y culpa directamente al jugador de lo que le está pasando: "Si evalúas el nivel de Rahsford como profesional, tienes claro que de joven te esfuerzas para llegar a lo más alto como es jugar en un club como el United. Y cuando estás ahí, lo deberías agradecer. No lo desprecias como ha hecho él y encima dices que te quieres ir. Es algo que no puedo entender", señaló.

Sheringham no entiende el desprecio del futbolista hacia el club que lo formó: "Todo el episodio que está protagonizando es desmoralizante. Recuerdo cómo era yo en aquel entonces y cómo me esforcé para conseguir tener el privilegio de jugar en un club tan grande como el United".

El exfutbolista añadió que "escuchar a alguien hablar como él habla, que quiere irse, no me gusta nada. Tampoco me gustó cuando Auybameyang lo dijo en el Arsenal para marcharse del club y ahora lo único que espero es que Rashford no consiga el traspaso o la salida que él quiere".

Y fue más allá: "Desde mi punto de vista, si Rashford para del United al Barça es algo injusto. Es un paso adelante que este futbolista no merece por cómo ha actuado", sentenció la exestrella del fútbol inglés.

Rashford lleva tiempo dejando claro que su etapa en el Manchester United ha acabado, aunque también es cierto que el club ha hecho todo lo posible por apartarlo y el entrenador, Ruben Amorim, ha cerrado la puerta a cualquier reconciliación. Rashford se está ejercitando en solitario a la espera de encontrar una solución a su futuro y por ahora solo desea jugar en el Barça, aunque el club blaugrana no ha dado el paso definitivo para ficharle. Y eso que Rashford está dispuesto a rebajarse el salario. El Liverpool, ahora, también se ha interesado en él.