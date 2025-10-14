El palo de Van Basten: "Frenkie de Jong jugó como un cartero y es una lástima"

Marco Van Basten se sintió decepcionado por el partido que realizó Frenkie de Jong con Holanda ante Finlandia y dejó claro que debe dar un paso al frente si quiere convertirse en un jugador muy importante en la elite del fútbol: "Se suponía que debía acelerar el juego de Holanda, pero no lo hizo. Su actuación fue absolutamente decepcionante. Jugó al fútbol como si fuera un cartero", comentó en 'ZiggoSport'.

La exestrella holandesa indicó que De Jong no arriesga y eso penaliza el juego de su selección: "Debería haber movido el balón con rapidez desde atrás hacia adelante, pero no lo hizo. Es una pena porque tiene visión y calidad para hacer mucho más. Tiene un papel y un rol en los equipos que juega y, para mí, no lo cumplió. Me perdí en sus pases", sentenció.

Van Basten explicó que su compañero de equipo Pedri sí sabe echarse los equipos a sus espaldas por su dinamismo y que De Jong debería aprender: "Pedri juega con mucha más velocidad y asume muchos más riesgos por el bien del equipo. Eso es lo que debería aprender De Jong y lo que se espera que haga Frenkie".

La selección holandesa ganó con contundencia a Finlandia por 4-0, pero el equipo decidió no asumir riesgos cuando el partido estaba totalmente controlado. Van Basten exigió más a los suyos y, especialmente, a De Jong, quien considera que debe ser el gran cerebro del equipo para el próximo Mundial. El exfutbolista cree que Holanda solo tendrá posibilidades de ganar títulos importantes si el blaugrana de este paso al frente.