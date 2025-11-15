Otro 'palo' para el Barça: Xavi Espart, dos meses de baja por lesión

Malas noticias para el Barça con las lesiones y la preocupación va en aumento. En los últimos meses se han lesionado varios jugadores importantes de la plantilla azulgrana y el equipo está perdiendo piezas en un tramo de la temporada que cada semana tiene más peso. La situación se ha complicado aún más porque según ha podido saber SPORT el futbolista Xavi Espart sufrió una lesión durante un entrenamiento y estará fuera de los terrenos de juego alrededor de dos meses. La primera exploración indica que el problema se encuentra en su rodilla derecha. Por ahora no se sabe si el ligamento está afectado aunque existe la posibilidad de que así sea y los médicos quieren ser prudentes antes de emitir un diagnóstico definitivo.

Iba a reforzar al filial

El filial azulgrana está preparando el partido de mañana contra el filial del Espanyol y perder a Espart es un golpe importante. El lateral estaba contando con la confianza de Flick para entrar en las convocatorias del primer equipo durante los últimos encuentros incluso sin haber tenido minutos. El jugador gusta mucho al entrenador y a su cuerpo técnico por su forma de entender el juego y por la energía que aporta en cada acción. Esta lesión supone un freno serio para su crecimiento porque en las próximas semanas estaba previsto que pudiera tener tiempo de juego real. La idea era que fuera un relevo de nivel para Koundé que está acumulando muchos minutos esta temporada y necesitaba descanso. La baja de Espart obliga a ajustar de nuevo los planes y deja al Barça con un problema más en una etapa ya de por sí complicada.

Xavi Espart iba a reforzar al Barça Atlètic en el derbi de filiales, como harán Dro, Toni y Guille Fernández aprovechando el parón liguero en Primera División por las selecciones. El de Vilassar de Mar estuvo con la selección sub-19 junto a otros azulgranas en un partidillo conjunto con la selección sub-18