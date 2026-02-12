Palo para el Barça: La perla holandesa que ha rechazado fichar para seguir en el Twente

La estrategia del Barça con el objetivo de fichar a los mejores talentos del fútbol internacional no tiene fin. El club blaugrana se ha hecho con incorporaciones como la de Hamza Abdelkarim o Patricio Pacífico, que pronto debutarán en el Barça Atlètic, pero se está trabajando para concretar alguna llegada más en verano. El área técnica del fútbol base tiene avanzado el fichaje del extremo Jesse Bisiwu, del Brujas, y parece que no conseguirá concretar la llegada del internacional sub'18 holandés, Ruud Nijstad, que habría decidido quedarse por ahora en su club, el Twente, para seguir jugando en la Primera División holandesa.

No son negociaciones fáciles porque la mayoría de jóvenes tienen expectativas deportivas altas y muchos quieren dar el salto ya a los primeros equipos. El Barça ha firmado a Patricio Pacífico, que ya estaba asentado en la Primera División uruguaya, mientras que otros futbolistas provenían del fútbol base de sus clubs de orígen.

Una de las negociaciones más ambiciosas era por el central internacional sub'18 holandés Ruud Nijstad, quien ya ha hecho el paso al fútbol profesional jugando 12 partidos con el primer equipo, muchos de ellos como titular. Nijstad es un defensor de perfil zurdo al que están siguiendo numerosos equipos europeos y por quien el Barça se acercó en este mes de enero para comenzar una negociación a largo plazo con el objetivo de firmarle a partir de junio.

Y no ha sido posible. Todo indica que Nisjtad ha decidido renovar a largo plazo con el Twente para seguir su proyección en el primer equipo teniendo en cuenta que el Barça, por ahora, solo podría ofrecerle jugar en el filial y entrenarse con el primer equipo. A sus 18 años, el holandés tendría ya un acuerdo verbal con el Twente, según confirma 'WfcGroningen', por lo que quedaría descartado para un futuro inmediato en el club blaugrana.

El Barça está muy activo en el mercado intentando buscar perlas, sobre todo en la parcela ofensiva y defensiva de cara al filial o al juvenil, ya que consideran que el centro del campo está bien cubierto con los jóvenes que van subiendo de las categorías inferiores.